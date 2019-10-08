Son Dakika Haberleri: "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin"
Son Dakika Magazin 'Ich hab' noch einen Koffer in Berlin'

"Ich hab' noch einen Koffer in Berlin"

1 saat önce

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümüne özel hazırlanan ve İngilizce adı "I Still Have A Suitcase in Berlin" olan sergide, Berlin'in hızlı dönüşümlerini ve değişimlerini ele alan çalışmalar yer alıyor.

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümüne özel hazırlanan ve İngilizce adı "I Still Have A Suitcase in Berlin" olan sergide, Berlin'in hızlı dönüşümlerini ve değişimlerini ele alan çalışmalar yer alıyor.


Açılışta konuşan küratör Mine Kaplangı, serginin ana temasının "Hala Bir Bavulum Berlin'de" adlı şarkının oluşturduğunu belirterek, "Bu şarkı 1951'de yazılmış. Aslında herkesin kendinden bir şey bulabileceği sözlere sahip olmasından dolayı bu şarkıyı seçtik ve tabii ki Berlin şehri için de özel bir anlamı var." dedi.


Kaplangı, sergide 2 farklı işiyle yer alan ve dijital görüntüleme teknikleri kullanarak 3 boyutlu fotogrametrik belgeleme yapan Oddviz kolektifinin yaptığı işlerden de bahsederek, "Ben Oddviz kolektifinin yaptığı işlerdeki şehirleri, içinde bulunduğu her kültürden ya da insandan ya da anlamdan bağımsız bir şekilde belki arşivlemek ve başka türlü bakabilmek için bir platforma koymalarını çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.


" Kreuzberg'de yaklaşık 200'e yakın cephe çektik"


Kişisel olarak hazırladığı 2 eserin yanı sıra dahil olduğu Oddviz Kolektifinin üyeleriyle birlikte yaptığı çalışmalarla sergiye katılan yeni medya sanatçısı Erdal İnci de gerçekleştirdikleri projelerde genellikle sokakları, sokak kültürünü ve objeleri belgelediklerini anlattı.


İnci, kendi projeleri kapsamında çalışmalarına İstanbul'da başladıktan sonra birçok şehre gittiklerini ve "Envanter" adlı bir seri hazırladıklarını anlatarak, "Envanter serisinde yer alan Kreuzberg'de yaklaşık 200'e yakın cephe çektik. Nesneleri aslında bilimsel bir yöntemle çektiğimiz için, bir neviyle tüm bunları arşivlemiş olduk ve koleksiyonumuza kattık." diye konuştu.

Berlin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:51 
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