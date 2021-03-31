İçi altın dolu çantayı otobüste unuttu büyük panik yaşadı - Son Dakika

Manisa'da düğün alışverişine çıkan aile içi yaklaşık 40 bin TL tutarındaki altın ve nakit para dolu çantayı otobüste unuttu. Otobüsten inerken çantayı fark eden şoför, altın ve nakit para dolu çantayı aileye ulaştırdı.

Manisa S.S.155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı 45 D 0133 plakalı otobüs şoförü Kasım Deren, son yolcusunu indirdikten sonra marketten bisküvi almak için otobüsten indi. Otobüse geri bindiği sırada bir koltuğun altında poşet olduğunu fark eden Deren, poşetin içinde altın ve nakit para dolu çanta olduğunu fark etti. Otobüs şoförü Kasım Deren durumu hemen Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı'ya bildirdikten sonra güvenlik kameraları incelendi. Kameralar incelendiğinde bir kadının çantayı unuttuğu anlaşıldı. Akşam saatlerinde çantayı unutan Havva Gürle'nin kendilerine ulaşması sonrası Gürle'ye çantanın güvende olduğunu ve sabah saatlerinde gelip teslim alabilecekleri bilgisi verildi.

İçi yaklaşık 40 bin TL değerindeki altın ve para dolu çantayı kaybettiği için büyük üzüntü yaşayan Havva Gürle'ye çantası teslim edildi.

Çantanın teslim edilmesinin ardından konuşan otobüs şoförü Kasım Deren, "Saat 16.00 sıralarında sıradan çıkmıştım. Dönüş istikametine gelirken yolcum bitti. Marketten bir şeyler almak için sağa yanaştım ve arabamın içinde bir poşet olduğu gördüm. Poşeti kontrol ettiğimde yüklü miktarda altın ve para vardı. Hemen Kooperatif Başkanımız Erdoğan Akatmacı'ya bildirdim. O da gerekli yerlere durumu haber etti. Daha sonra da çantayı kooperatife teslim ettim. Biz otobüs şoförleri olarak insanların bize evlatlarını emanet ettiği kişileriz. Böyle şeylere tenezzül edecek insanlar değiliz" dedi.

Şoförün kendisine ulaşmasının ardından yönetime bilgi verdiğini belirten Manisa S.S.155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, "Mesai bittikten sonra arkadaşımız bisküvi almak için durmuş. O anda da arabada yolcu yokmuş. Dönüp baktığında çantayı görüyor. Bizi aradı, biz de yönetici arkadaşı aradık. Parayı da teslim aldık. Aile de bize ulaştıktan sonra bugün içerisinde teslim edeceğimizi söyledik. Kardeşini evlendirecek diye paralar emanet. 40 bin TL civarında emanet para kaybolunca çok etkilenmiş. Bulunca da çok sevindi. Düğün alışverişi yapacaklarmış, ikinci oğlunu evlendirecekmiş. Biz de bir kişi bir yere alıp gitmedikten sonra bizim şoförlerimizde de hep böyle örnekler yaşadık. Bizim şehir içi sürücülerimiz takdire şayan. Emanetlerini her zaman yerine ulaştırıyorlar" diye konuştu.

Çantanın bulunması sonrası çok mutlu olduğunu belirten Havva Gürle, "Çarşıya çıkmıştım alışveriş yapmaya. Dönüşte gelinimle beraber elimde bir sürü poşet vardı. Arabanın kenarına koyunca poşetleri koltuğun altına girivermiş. Eve girdiğimde fark ettim. Çantam kopuktu değiştirmek istedim. Çantamı da atacaktım. Baktım bulamayınca aklıma otobüs geldi. Allah razı olsun şoför beyden de sahip çıkmış. Kaybettiğimde çok üzülmüştüm. Düğün üstü başımıza böyle bir şey gelmesi çok kötü oldu" dedi.

(Aykut Yeniçağ/İHA)