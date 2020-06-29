İçi boş havuza giren köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

İçi boş havuza giren köpeği itfaiye kurtardı

İçi boş havuza giren köpeği itfaiye kurtardı Isparta'da içi boş havuza giren köpek, çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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