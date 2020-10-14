İçi dışı kırmızı elma şifa deposu - Son Dakika

İçi dışı kırmızı elma şifa deposu

14.10.2020 10:18

İçi dışı kırmızı elma şifa deposu Adnan Bozyiğit, "İçi kırmızı elma Covid-19 hastalarına iyi gelecektir" Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştirilen ve içinin de dışı gibi kırmızı oluşuyla dikkati çeken coğrafi işaretli elma, tam bir şifa deposu.

İçi dışı kırmızı elma şifa deposu

Adnan Bozyiğit, "İçi kırmızı elma Covid-19 hastalarına iyi gelecektir"

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştirilen ve içinin de dışı gibi kırmızı oluşuyla dikkati çeken coğrafi işaretli elma, tam bir şifa deposu.

Posof yöresinde 26 çeşit elma yetiştirildiğini belirten çiftçiler, içi ve dışı kırmızı olan elmaların şeker hastalığı başta olmak üzere diş eti hastalığı, öksürük, bronşit ve karaciğere iyi geldiğini söyleyerek ayrıca son dönemin illeti olan Covid-19 hastalığına da iyi geleceğine inanıyor. Normal elma gibi yetişen ve olgunlaşan elmalar, iyice olgunlaştıktan sonra hem içi hem de dışı kırmızı bir renge bürünerek toplanmaya hazır hale geliyor.

"İçi dışı kırmızı elmada hasat dönemi başladı"

Elmanın en önemli özelliğinin diğer elmaların kabuğunda olan antosiyanin bu elmanın etinde de var olması olduğunu söyleyen emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, "Bu elma besin oranını sapından alıyor. Ayrıca bu elmanın kabuğundan içe doğru emme özelliği var, yani lifleri var. Bu lifler sayesinde elma içe doğru güneş ışınlarını alıyor. Bu özelliklerinden dolayı da birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Şeker hastalığı başta olmak üzere, diş eti hastalıkları, karaciğer, sindirimi kolaylaştırma özelliği, öksürük ve bronşit için iyi geliyor. Ticari bir ürün olarak Ardahan'ı hem tanıtan hem de sağlık açısından da tüketilecek bir ürün olan bu ürün de hasat dönemi başladı" diye konuştu.

"İçi kırmızı elma Covid-19 hastalarına iyi gelecektir"

Emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, içi kırmızı elmanın araştırıldığında Covid-19 hastalarına iyi geleceğini ve bu nedenle içi kırmızı elmayı tüketmelerini önererek, "Günümüzde Covid-19 hastalığının tedavisi için çeşitli iğne ve aşılar öneriliyor, fakat ben de içi kırmızı elmayı öneriyorum. Hastalarımız bu elmayı tüketsinler. İnşallah tüketildiğinde faydalarını göreceklerdir" şeklinde konuştu.

İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu
İçi dışı kırmızı elma şifa deposu

Şeker Hastalığı, Koronavirüs, Ardahan, Posof, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İçi dışı kırmızı elma şifa deposu - Son Dakika Ekonomi

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