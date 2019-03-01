İçi?leri Bakanlığınca Yapılan İnceleme Sonucu 57 Bin 191 Ki?inin Pasaportundaki İdari Tahdit...
1 saat önce
İçi?leri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.
İçi?leri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:07 Kaynak: AA
Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu
Sümela Manastırı'nın İlk Bölümünü Hizmete Açılıyor
Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı