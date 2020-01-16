İçi para dolu çantayı bulan pazarcılara ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçi para dolu çantayı bulan pazarcılara ödül - Son Dakika

İçi para dolu çantayı bulan pazarcılara ödül

7 saat önce

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında buldukları içi para dolu çantayı zabıta ekiplerine teslim eden esnaflara, teşekkür belgesi verildi.

İçi para dolu çantayı bulan pazarcılara ödül, System.String[]

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında buldukları içi para dolu çantayı zabıta ekiplerine teslim eden esnaflara, teşekkür belgesi verildi.


100. Yıl Mahallesi'ndeki semt pazarında geçtiğimiz hafta içi para dolu çanta bulan Ahmet Esen ve Serhat Aral isimli esnaflar çantayı, sahibine ulaştırılması için Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından çantayı sahibine teslim etti. Örnek bir dürüstlük sergileyen esnafların iyi niyetli yaklaşımı karşılıksız kalmadı. Ahmet Esen ve Serhat Aral isimli pazarcılara Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel adına teşekkür belgesi takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Ahmet Esen, Tekirdağ, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırmaya 30 bin lira ceza
Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor

Son Dakika Haberleri
17:13 Telabyad'da patlama - Son Dakika
17:12 Afyonkarahisar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
17:08 Gürün, "Bir ve beraber olursak Muğla'yı geleceğe taşırız" - Son Dakika
17:08 Mudanya'nın uğur böceklerine "hoşgeldin" sürprizi - Son Dakika
17:08 TEGV Muradiye Öğrenim Birimi'nden 'Sanat' sergisi - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:15:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçi para dolu çantayı bulan pazarcılara ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]