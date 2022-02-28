İÇİ SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILAMADI - Son Dakika
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İÇİ SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILAMADI

28.02.2022 12:41

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi kırsal Alibey Mahallesi'nde dün misafirliğe gittikleri dedeleri Mehmet Şah Nesne'nin evinin yakınında bulunan içi su dolu çukura düşen ve yakınları tarafından çıkarılan Zilan Orcan (3) ile Melik Amed (2), doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi kırsal Alibey Mahallesi'nde dün misafirliğe gittikleri dedeleri Mehmet Şah Nesne'nin evinin yakınında bulunan içi su dolu çukura düşen ve yakınları tarafından çıkarılan Zilan Orcan (3) ile Melik Amed (2), doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'da oturan 2 kız kardeş, babaları Mehmet Şah Nesne'ye misafirliğe gitti. Torunları Zilan Orcan ile Melik Amed'i bir süre seven Nesne, daha sonra kızlarıyla eve girdi. Zilan ve Melik de avluda oynamaya başladı. Kısa süre sonra çocuklarından haber alamayan aile dışarı çıktı. Çocukların evin yakınında bulunan içi su dolu çukura düştüğünü gören dede Mehmet Şah Nesne ile kızları, çocukları kurtarmaya çalıştı. Köylülerin de yardımıyla sudan çıkarılan çocuklar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doktorların ilk müdahalesinin ardından durumları ağır olan çocuklar, Diyarbakır Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen kuzenler hayatını kaybetti. Cansız bedenleri morgdan alınan Zilan ve Melik, sabah saatlerinde Diyarbakır'da toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Mehmet Şah, Diyarbakır, Zilan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İÇİ SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILAMADI - Son Dakika


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