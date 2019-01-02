Son Dakika Haberleri: İçi Su Dolu Çukura Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

İçi Su Dolu Çukura Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

46 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, içerisinde su bulunan çukura düşen sokak köpeğini kurtardı.

İçi Su Dolu Çukura Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, içerisinde su bulunan çukura düşen sokak köpeğini kurtardı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde içinde su bulunan çukura sokak köpeğinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek hızla olay yerine geldi. Sokak köpeğinin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alındıktan sonra bir itfaiye eri çukura inerek, köpeği düştüğü yerden kurtardı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

İtfaiye, Demirci, Manisa, 3. Sayfa
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