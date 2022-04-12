İçi su dolu eski buzdolabının içine düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

İçi su dolu eski buzdolabının içine düşen çocuk boğuldu

12.04.2022 11:41
İçi su dolu eski buzdolabının içine düşen çocuk boğuldu

Samsun'da büyükbaş hayvanların su içmesi için kullanılan eski buzdolabının içine düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da büyükbaş hayvanların su içmesi için kullanılan eski buzdolabının içine düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alanşeyhi Mahallesi Hayip Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Selehattin Topbul büyükbaş hayvanların su içmesi için kullanılan kapağı olmayan içi su dolu eski buzdolabının içine düştü. Selehattin Topbul olay yerinde boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi yakınları tarafından içi su dolu yere yatırılmış olan buzdolabının içinde bulundu. Olay jandarmaya haber verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Türkiye Diyanet Vakfından Malavi'de 1000 aileye yardım Türkiye Diyanet Vakfından Malavi'de 1000 aileye yardım Galatasaray taraftarlarından 200 aileye gıda yardımı Galatasaray taraftarlarından 200 aileye gıda yardımı

Vezirköprü, Samsun, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçi su dolu eski buzdolabının içine düşen çocuk boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Mahalledeki çatlaklar bölge halkını korkutuyor! Vatandaşlar camiye bile gidemiyor
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
11:36 12 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Yeni Pandora belgeleri: Oligarkların gizli hesapları gün yüzüne çıkarıldı
11:28 Evlilik programlarıyla tanındı, dine yöneldi, şimdi sarıkla dolaşıyor! Meriç Erkan: Sarık ve şalvar giyinmek daha büyük sevap!
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik tünel jandarmayı bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:52:02. #1.12#
SON DAKİKA: İçi su dolu eski buzdolabının içine düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement