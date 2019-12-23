'İçiciyim' dedi, 10 yıl 5 ay hapis cezasını yedi - Son Dakika

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan şahıs, mahkemedeki savunmasında 'İçiciyim' dedi. Mahkemeye heyeti tutuklu sanığa, 10 yıl 5 ay hapis cezası ve 20 bin 800 TL adli para cezası verdi.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar İ.T., S.Ö. ile avukatlar hazır bulundu. Mahkemece kendini savunan İ.T., "Ben uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık S.Ö. de, beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu yargılanan İ.T.'ye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası ve 20 bin 800 TL adli para cezası verdi. Diğer tutuklu sanık S.Ö. ise tahliye edildi. - KAYSERİ