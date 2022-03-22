İçilebilir su kıtlığı Afrika'da yüzbinlerce aileyi göçe zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi

İçilebilir su kıtlığı Afrika'da yüzbinlerce aileyi göçe zorluyor

22.03.2022 17:04
İçilebilir su kıtlığı Afrika'da yüzbinlerce aileyi göçe zorluyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, içilebilir su kıtlığının kıtada yüzbinlerce aileyi göç etmeye zorladığını bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, içilebilir su kıtlığının kıtada yüzbinlerce aileyi göç etmeye zorladığını bildirdi.

Abdiker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Afrika'daki temiz su sorununa dikkati çekti.

Kuraklığa bağlı olarak temiz su ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Abdiker, "Su kıtlığı, Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu'ndaki yüzbinlerce aileyi yiyecek, içecek ve hayvanlarına otlak bulmak için göçe zorluyor." ifadesini kullandı.

Kuraklıkla ortak mücadele çağrısı yapan Abdiker, temiz su kaynaklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Abdiker, "Su, milyonlarca insanı yerinden etme gücüne sahip. Göç ise sınırlı su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor." açıklamasını yaptı.

1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

Birleşmiş Milletler, kuraklık nedeniyle besi hayvanlarının ölmeye başladığını, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle de ailelerin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Temiz su sıkıntısı, göçle salgın hastalıkların yayılmasına da yol açtı.

YORUMLAR
500
Yeraltı suları, birçok Afrika ülkesinin 5 yıllık su ihtiyacını karşılayabilir Yeraltı suları, birçok Afrika ülkesinin 5 yıllık su ihtiyacını karşılayabilir Saygun Dura, göç kavramını su altı fotoğraflarıyla anlattı Saygun Dura, göç kavramını su altı fotoğraflarıyla anlattı

Uluslararası Göç Örgütü, Afrika, GÖÇ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçilebilir su kıtlığı Afrika'da yüzbinlerce aileyi göçe zorluyor - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:27 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına şiddet uygulayan bakıcı konuştu: Kendime hakim olamadım, pişmanım
16:23 Ayşegül Aktürk, saplantılı aşığı tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:18 Düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başlayan kadın, tüm salonu pür dikkat kestirdi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: İçilebilir su kıtlığı Afrika'da yüzbinlerce aileyi göçe zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement