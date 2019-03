İçilen Her Sigara Ömürden Çalıyor

Sigaranın insan sağlığını tehdit eden en önemli bağımlılıklardan biri olduğunu dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, bu bağımlılık yüzünden her yıl çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.Sigaraya ne kadar erken başlanırsa o kadar olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten Özel Gaziantep Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.İkidağ, sigaranın vücuda verdiği zararlar ile ilgili şu bilgileri verdi:"Sigaranın insan sağlığına etkisi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda neden olduğu hastalıklar ve erken ölümler arasında sıkı bir ilişki bulunduğunun tespit edilmiştir. Sigara, içinde yaklaşık 4 bin zehirli madde barındıran bir karışımdır. Bunların büyük bölümü kanserojendir. Bu zehirli kimyasal maddeler, bir nefes ile kana karışır. Bunun sonucunda da zaman içinde ciddi rahatsızlıklar baş gösterir. Akciğer üzerine direkt etkileriyle astım, kronik bronşit, amfizem gibi kronik tıkayıcı akciğer hastalıklarına neden olan sigara, kanserden ölümlerde birinci sırada yer alan akciğer kanseri, pankreas, ağız kanseri, yemek borusu kanseri, beyin ve kalpte damar tıkanıklığı, erkeklerde iktidarsızlık, kemik erimesi, kadınlarda doğurganlığın azalmasına, hamilelerde düşük riski, bebeklerde zeka geriliğine neden olmaktadır. Sigaranın zararlı etkilerinden içenler kadar sigara içen kişilerle aynı havayı soluyanlar da etkilenmektedir.""Sigarayı bırakmak için kararlılık şart "Her yıl milyonlarca insanın sigara nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşadığına hatta birçoğunun hayatını kaybettiğine dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İkidağ, sigarayı bırakmanın zor gibi görünse de olanaksız olmadığını ifade etti. Dr. İkidağ, "Bağımlılar sigarayı bıraktıklarında yaşayacakları eksiklik döneminden endişe eder. Fakat bu dönem ömür boyu devam etmez. Sigarayı bırakmak için en önemli kural kararlı olmaktır. Kararlı olmak bu eksiklik duygusunun üstesinden gelmek konusunda en önemli şeydir. Diğer yandan sigarayı bıraktıktan sonra bir tane bile içmemek önemlidir. Çünkü sigarayı bıraktıktan sonra ara ara içenlerin bir süre sonra sigaraya yeniden başladığı gözlenmiştir" dedi.Sigaradan kurtulmak için bireysel çabaların çok önemli olduğunu vurgulayan Dr.İkidağ, bu konuda "Sigarayı bırakmaya çalıştığınız dönemde diğer bağımlıların bu çabanızı engellemesine izin vermeyin. Sigara içme isteği zaman zaman sizi zorlayabilir. Bu istek genelde 3-5 dakika kadar sürer. Bu kısa süreyi meyve ya da çiğ yenebilen sebze atıştırarak geçirmeye çalışın.10 kez derin nefes alıp verme egzersizi uygulayın, basit egzersiz hareketleri yapın. Yemek sonrası istek geldiğinde sofrada oyalanmayın, hemen kalkın dişlerinizi fırçalayın veya birkaç adet çerez atıştırın. İş ortamı ya da evde, o anda uğraştığınız iş size sigarayı çağrıştırdıysa, işinize odaklanmaya çalışmayın, tamamen farklı bir uğraşla kısa bir süre oyalanmaya çalışın. Evde iseniz duş alın. Her sigara içme isteği geldiğinde bıkmadan kendinizi oyalayacak uğraşılarla vakit geçirin. Bir süre sonra içme isteği sıklığı, süresi ve şiddetinin azaldığını göreceksiniz. Asla "bir sigara içsem ne olur?" düşüncesine kapılmayın. İlk içişte kontrol edebildiğinizi düşünseniz bile, tek sigara eski halinize kısa sürede dönmenize sebep olur. Bırakabildiğinizi gördüğünüzde 'korktuğum gibi değilmiş, demek ki bırakabiliyorum. Ne zaman istersem bırakabilirim' diyerek tekrar içmeyi denemeyin. Böyle yaparak sadece kendinizi kandırmış olursunuz. Sigarayı bıraktığınız dönemde sigaraya vereceğiniz parayı biriktirin, kendinize veya sevdiğiniz kişilere hediye almayı deneyin. Bu sevdiklerinizi mutlu ederken, o zehri artık içinize çekmediğinizi bilmek bile kendinizi iyi hissetmenize neden olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP