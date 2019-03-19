Son Dakika Haberleri: İçimdeki Girişimciyi Serbest Bırak" Semineri

İçimdeki Girişimciyi Serbest Bırak" Semineri

2 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulunca, "İçindeki Girişimciyi Serbest Bırak" konulu seminer düzenlendi.

İçimdeki Girişimciyi Serbest Bırak
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulunca, "İçindeki Girişimciyi Serbest Bırak" konulu seminer düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, programın açılış konuşmasını yapan Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, öğrencilere içlerindeki girişimci ruhu ön plana çıkarmak için her zaman destek olacaklarını, amaçlarına ulaşmış olan girişimcilerin bulundukları noktalara güllerle bezenmiş yollardan geçerek ulaşmadıklarını ifade etti.

Girişimci Behçet Ülker, girişimci olarak yaşadığı zorlukların kendisini daha da güçlendirdiğini aktardı.

Seminer sonunda Sönmez tarafından Ülker'e teşekkür belgesi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca, Güncel
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