"İçimdeki Hazine" ile otizmli çocuklar engel tanımıyor

İSTANBUL - Sosyal sorumluluk projelerinin odağına fırsat eşitliğini koyan ve Türkiye'nin geleceğine değer katma hedefiyle yola çıkan Turkcell, Engel Tanımayanlar çatısı altında önemli bir adım daha atıyor. Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği İçimdeki Hazine projesi, okullara kurulan özel sınıflar ve ücretsiz dijital uygulama ile Türkiye'nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitimine destek olmayı hedefliyor.

Dezavantajlı bireylere ve topluma yatırım odaklı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütme hedefiyle çalışmalarını hızlandıran Turkcell, Türkiye'nin en değerli varlıklarına, çocuklara ve öğrencilere sahip çıkmaya devam ediyor. Engelsiz Eğitim'den Engelsiz Akademi'ye, Turkcell Diyalog Müzesi'nden Engelli Sporu'na, Hayal Ortağım'dan İşaret Dilim uygulamasına hayatın hemen her alanında çalışmalar sürdüren Turkcell, fırsat eşitliği yaratmak ve Türkiye'nin geleceğine değer katmak üzere, şimdi de otizmli çocukların gelişimine destek oluyor.

Turkcell'in Engel Tanımayanlar çatısı altında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, Tohum Otizm Vakfı'nın da eğitim içeriklerine katkıları ile hayata geçirilen İçimdeki Hazine projesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki otizmli çocuklara eğitim süreçlerinde katkı sunmayı amaçlıyor.

Okullarda 1000'e yakın çocuğa ulaşılacak

Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda başarıyla fonlanarak hayata geçen proje, Turkcell tarafından sahiplenerek tüm Türkiye'deki otizmli çocuklara ve ailelerine ulaşıyor. İki alanda uygulanan proje kapsamında, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel sınıflar oluşturuldu ve otizmli çocuklar için bir dijital uygulama geliştirildi. Şimdiye kadar İstanbul, İzmir, Uşak, Ankara, Karabük, Nevşehir, Osmaniye, Kilis, Çorum ve Tekirdağ'daki toplam 10 özel eğitim okulunda 1000'e yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda mimari donanım, çeşitli eğitim materyalleri ve tabletler yer alıyor. Bu eğitim materyalleri, alıcı ve ifade edici dil gelişimi, öz bakım becerileri, büyük-küçük kas gelişimi, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmek üzere özel tasarlanmış malzemelerden oluşuyor.

İçimdeki Hazine uygulamasıyla teknolojik destek

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşimde, sözel ve sözel olmayan iletişimde bozukluklarla, tekrarlayan davranışlar ve ilgi alanlarının sınırlılığı ile karakterize edilen, nöro-gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon otizmli yaşıyor. Bunların 352 bini 0-18 yaş arasında. Bu yaş aralığındaki çocukların ise sadece yüzde 5'i eğitim fırsatlarından faydalanabiliyor. Çocuk psikologları ve eğitmenler gözetiminde geliştirilen 'İçimdeki Hazine' uygulaması; özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olmasının yanı sıra; aileler ve özel eğitim öğretmenlerine de çocukların gelişimlerini takip edebilecekleri anlık raporlar ve bilgilendirici içerikler sunuyor. İçimdeki Hazine dünyada ve Türkiye'de şu ana kadar kullanılan en kapsamlı uygulama olarak dikkat çekiyor.

Ömer Barbaros Yiş: "Neden biz de bir Mozart yetiştirmeyelim?"

Turkcell ailesi olarak 25 yıldır Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi ile toplumun her kesiminin fırsat eşitliğine sahip olması için somut adımlar attıklarını dile getiren Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Beethoven, Jane Austen, Nicola Tesla, Mozart, Thomas Edison Bu isimleri ve elde ettikleri başarıları hepimiz biliyoruz. Dünyada sanat, edebiyat ve fizik alanında dengeleri altüst eden bu isimlerin bir ortak noktaları var, o da otizmli olmaları. Bir ortak noktaları da, kişiliklerin uygun şekilde doğru eğitimden geçirilmeleri ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulmaları. Neden Türkiye'de de bir Mozart ya da Tesla yetiştirmeyelim? Biz bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle, Engel Tanımayanlar çatısı altında 1 milyon çocuğumuzun hayatına dokunduk. 25 yıllık teknoloji deneyimimizi insanların iyiliği için geliştiriyor, onların hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Teknolojik girişim ve projelerin desteklenmesi amacıyla gerekli platformları ve yapıları kurarak bu girişimlerin daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacağız. Daha çok çocuğumuza ulaşacak ve destek vereceğiz. Şu an itibarıyla İçimdeki Hazine sınıflarıyla; 10 ilde, 11 sınıfla 1000 çocuğumuzun hayatına dokunuyoruz. Ancak İçimdeki Hazine uygulamasıyla Türkiye'deki 1 milyon otizmlinin birçoğuna hızlıca ulaşmayı hedefliyoruz. İçeriklerimiz ve ulaştığımız birey sayısı çok yakında Milli Eğitim Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle katlanarak artacak" dedi.

Stratejik insan kaynağına özel eğitimler

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ise yaptığı konuşmada Turkcell'e gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bilgili, "Özel yetenekli öğrencilerimiz, ülkemiz açısından son derece stratejik bir insan kaynağı profilini ortaya koymaktadır. Biz bu potansiyelimizi geliştirmek ve iyileştirmek düşüncesindeyiz. Türkiye özel eğitim konusunda hem eğitim hem sosyal destek boyutuyla, dünya ile yarışır konuma geldi. Bu konuda çalışırken dikkat ettiğimiz en önemli şey, özel eğitimin içeriğini içselleştirmek. Yaptığınız işe gönlünüzü katıyorsanız, başarılı olma ihtimali çok yüksek. Yaptığımız işe gönlümüzü vererek, özel eğitim çok daha kutsal hale getirilecek bir iş. Turkcell de, bu işe gönlünü veriyor. Bu projenin iki önemli boyutu var. Birincisi, şu anda 10 okulda faaliyette ancak el birliğiyle çok kısa sürede bunu tüm okullara ulaştıracağız İkinci boyutu ise İçimdeki Hazine mobil uygulaması aileleri de aktif davranmaya itiyor. Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan bu projeye destek verdikleri için Turkcell'e teşekkür ediyorum" dedi.

Ünlü isimlerden farkındalık filmi için büyük destek

Otizmli çocukların eğitim ihtiyacına dikkat çekmek için Turkcell ve Tohum Otizm Vakfı önderliğinde bir farkındalık filmi de hazırlandı. Tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimleri; Ali Poyrazoğlu, Bade İşçil, Emre Karayel, Kıvanç Kasabalı, Pelin Karahan ve Sedef Avcı bu filmde rol alarak otizmli çocukların eğitime çok önemli bir destek sağladı.

Herkes için ücretsiz

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşimde, sözel ve sözel olmayan iletişimde bozukluklarla, tekrarlayan davranışlar ve ilgi alanlarının sınırlılığı ile karakterize edilen nöro-gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Harfler, sayılar, renkler, hayvanlar ve eşyalar gibi temel bilgilerin, öğrenme güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklara Uygulamalı Davranış Analizi tekniği ile geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla öğretilmesi amaçlanıyor. Tablete ve telefona indirilebilen İçimdeki Hazine, herkese ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulamadaki internet kullanımları da Turkcell abonelerinin data paketlerinden düşmüyor. İçimdeki Hazine projesi ile ilgili geniş bilgi ve eğitim içerikleri icimdekihazine.com adresinde yer alıyor.

