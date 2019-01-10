İçimdeki Hazine" Klibini Yaklaşık 2 Milyon Kişi İzledi
59 dakika önce
Ferhat Göçer'in "İçimdeki Hazine" şarkısına hazırladığı klip bir haftada yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.
Ferhat Göçer
'in "İçimdeki Hazine" şarkısına hazırladığı klip bir haftada yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.
Göçer, yeni tekli çalışması "İçimdeki Hazine"nin klibini 3 Ocak'ta YouTube kanalında yayınladı.
Sanatçının gelecekten gelen süper kahramana hayat verdiği klipte, müziklerine imza attığı, Coşkun Çokyiğit'in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği filmin görüntülerine de yer verildi. Klibi bir haftada yaklaşık 2 milyon kişi izledi. Söz
ve müziğin Ferhat Göçer'e ait olduğu "İçimdeki Hazine"nin klip yönetmenliğini ise Ercan Şencan üstlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:10 Kaynak: AA
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez
Fenerbahçe'den Senelik 2,2 Milyon Euro Kazanan Kameni: Takımdan Ayrılmıyorum
ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı