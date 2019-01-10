Son Dakika Haberleri: İçimdeki Hazine" Klibini Yaklaşık 2 Milyon Kişi İzledi

İçimdeki Hazine" Klibini Yaklaşık 2 Milyon Kişi İzledi

59 dakika önce

Ferhat Göçer'in "İçimdeki Hazine" şarkısına hazırladığı klip bir haftada yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.

İçimdeki Hazine
Ferhat Göçer'in "İçimdeki Hazine" şarkısına hazırladığı klip bir haftada yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.

Göçer, yeni tekli çalışması "İçimdeki Hazine"nin klibini 3 Ocak'ta YouTube kanalında yayınladı.

Sanatçının gelecekten gelen süper kahramana hayat verdiği klipte, müziklerine imza attığı, Coşkun Çokyiğit'in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği filmin görüntülerine de yer verildi. Klibi bir haftada yaklaşık 2 milyon kişi izledi.

Söz ve müziğin Ferhat Göçer'e ait olduğu "İçimdeki Hazine"nin klip yönetmenliğini ise Ercan Şencan üstlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Söz, Ferhat Göçer, Güncel
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