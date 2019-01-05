Son Dakika Haberleri: İçimizi Isıtacak

İçimizi Isıtacak

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Ocak ayında iki güzel konsere ev sahipliği yapacak.

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Avrupa'nın sayılı konser salonların birine sahip olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2019'u iki güzel etkinlikle karşılayacak. Bir hafta arayla sahne alacak Bodrum Oda Orkestrası ile E.T. Band Grup'un konserleri, İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türk-Yunan dostluğu

Bodrum Oda Orkestrası, 24 Ocak Perşembe akşamı "Dostluk Konseri" verecek. Yunanlı şef Nikos Haliassas tarafından yönetilecek konserde, Türkiye'den ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, Yunanistan'dan mezzo soprano İnez Zikou ile buzuki sanatçısı Konstantinis Gedikis ve başkemancı olarak da Sema Korkut yer alacak. Türk ve Yunan bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konser programında önce Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosu, ardından Mikis Teodorakis'in Zorba Bale süiti seslendirilecek. Konser saat 20.00'de Büyük Salon'da başlayacak.

Yüksek enerjili bir gece

31 Ocak Perşembe akşamı iseE.T. Band Grup'un "Dört Nefes Caz" isimli konseri var. Saat 20.00'deAASSM Küçük Salon'da başlayacak konserde, klasik, caz ve rock müzik performanslarıyla tanıdığımız Erdoğan Turanlı piyanoda çalacak. Trompetlerde, genç ve usta müzisyenlerinden İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Tolga Bilgin ve TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası sanatçısı Sercan Kerpiççiler, saksafonda yine aynı orkestradan Çağdaş Oruç, trombonda, yeteneğini caz müziğine de yansıtan İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Kemal Hazar, davulda, genç ve yetenekli müzisyen Soykan Akkaya, akustik bastaise Hans Andersson'un yer alacağı grup, yüksek enerjili performansı v e müzikalitesiyle hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir konsere daha imza atacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:34 Kaynak: Bültenler

İzmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Güncel
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