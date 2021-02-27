İçimizi ısıtacak - Son Dakika

İçimizi ısıtacak

27.02.2021 07:32
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1) MANDA VE İNEK SÜTÜYLESütiş, İstanbulEbru Erke, Sütiş'in Pangaltı'daki şubesindeki salep için "En kalitelisinden manda ve inek sütünü karıştırarak gerçek salep yapıyorlar" diyor.

1) MANDA VE İNEK SÜTÜYLE

Sütiş, İstanbul

Ebru Erke, Sütiş'in Pangaltı'daki şubesindeki salep için "En kalitelisinden manda ve inek sütünü karıştırarak gerçek salep yapıyorlar" diyor. 16 lira. (0212) 248 08 94

2) EN İYİ KALİTE TARÇIN

Karaköy Güllüoğlu, İstanbul

Kışın vazgeçilmezleri kahve, sıcak çikolata ve salep... Sahrap Soysal "En iyi kalite öğütülmüş tarçın kullanıyorlar" diyor. 10 lira. (0212) 293 09 10

3) İSTERSENİZ EVE ALIN

Kahve Dünyası, İstanbul

Kendi ürettikleri salep tozunu kullanarak hazırlıyorlar. İsterseniz evinizde kendiniz yapabilmeniz için toz halindeki paket saleplerden satın alabilirsiniz. Serhat Gürpınar'ın tavsiyesi. 20 lira. (0212) 703 10 80

4) DONDURMALISI DENENMELİ

Roko Dondurma ve Kahve, Ankara

Başkentte üç şubesi var. Erdal İpekeşen: "Roko'nun Panora alışveriş merkezindeki mekanında salebi mutlaka deneyin. Dondurmalısı çok güzel." 10 lira. (0312) 491 62 92

5) ADINA ALDANMAYIN

Tarihi Bağdat Kurukahvecisi, İstanbul

Şaşkınbakkal'da, kahveseverlerin en uğrak mekanı olan Tarihi Bağdat Kurukahvecisi salep konusunda da çok iddialı. M. Adnan Şahin'in önerisi. 15 lira. (0216) 363 69 64

6) ATMOSFERİ FARK YARATIYOR

Tarihi Vefa Salepçisi, İstanbul

Fatih'teki mekandan litrelik (40 lira) ve toz salep de (30 lira) satın alabilirsiniz. Sahrap Soysal "Tarihi sokakta, tarihi bir atmosferde, lezzetli bir salebin tadına daha çok varıyorsunuz" diyor. 8 lira. (0539) 680 08 06

7) KADIKÖY'ÜN GÖZDESİ

Meşhur Dondurmacı Ali Usta, İstanbul

Kadıköy'deki dükkan İstanbul'un en ünlü dondurmacılarından biri. Bol tarçınlı, dondurmalı salebi mutlaka deneyin. 10 lira. (0216) 414 18 80

8) ANKARALILARIN FAVORİSİ

Palet Pastanesi, Ankara

Ankara'nın en popüler pastanelerinden Palet menüsündeki sütlü tatlı ve pasta çeşitleri kadar salebiyle de ilgi görüyor. 15 lira. (0312) 490 29 29

9) YEREL KEÇİDEN...

Yaşar Pastanesi, Kahramanmaraş

Yaşar Pastanesi, yörede yetişen keçilerden sağılan sütle hazırlıyor saleplerini... 8 lira. (0344) 225 08 08

10) YEMEĞİN ÜZERİNE...

Fazıl Bey'in Türk Kahvesi, İstanbul

Kadıköy çarşısındaki mekan için Salih Seçkin Sevinç "Adı Fazıl Bey'in Türk Kahvesi olsa da salebi de Türk kahvesi kadar iddialı. Yemeğin üzerine salep keyfi yapmak için uygun bir yer" diyor. 12 lira. (0216) 450 28 70

EVDE DE YAPILABİLİR

GELENEKSEL

Şef Arda Türkmen'den... (6-8 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

1 litre süt

1 yemek kaşığı salep

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1/2 su bardağı şeker

Tarçın

NASIL YAPARIM?

Tüm malzemeleri bir tencerenin içerisine alıp sürekli karıştırarak kaynatın.

Kıvam aldıktan sonra bardaklara bölüştürüp üzerine tarçın serperek servis edin.

DONDURMALI

Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan... (4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

5 su bardağı süt

2 tatlı kaşığı salep

1 su bardağı tozşeker

4 top dondurma

NASIL YAPARIM?

Sütü ocağa koyup kaynamaya bırakın.

Sütten bir su bardağı eksilinceye kadar kaynatmaya devam edin. Böylece sütün içindeki su oranını azaltacaksınız, süt kıvamlı bir hale gelecek.

Şeker ve salebi bir buzdolabı poşetinde ya da kavanozda iyice karıştırın.

Karışımı sütün içine ilave edin.

En kısık ateşte 10 dakika daha karıştırarak pişirin.

Servis ederken sıcacık salebe bir top dondurma ekleyin. Çikolatalı dondurma isterseniz salebe tarçın yerine kakao serpebilirsiniz.

İçimizi ısıtacak

Sahrap Soysal, Pangaltı, İstanbul, İnek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İçimizi ısıtacak - Son Dakika Magazin


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