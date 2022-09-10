Yeni Zelanda'da Balinayla Teknenin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Öldü, 3 Kişi Kayıp

İçinde 11 kişinin bulunduğu kiralık bir balıkçılık teknesinin, Cumartesi günü sabah saatlerinde Yeni Zelanda'nın Kaikoura kasabasındaki Goose Bay açıklarında bir balinayla çarpışması sonucu alabora olduğu bildirildi.

Polis kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini teyit ederken, 3 kişiye ulaşılamadığını, 6 kişininse kurtarıldığını belirtti.

Kazanın nedeni belirsizliğini koruyor ancak kıyıda tek başına balık tutan bir bölge sakini, sabah saatlerinde deniz koşullarının iyi olduğunu ve denizin sakin göründüğünü söyledi.

Tekneye bir balinanın çarptığı ifade edildi.

Kurtarma helikopterleri, dalgıç ekipleri ve gönüllülerin katıldığı saatlerce süren kurtarma çalışmalarından sonra alabora olan tekne şu an kıyıya çekiliyor, ancak kayıp 3 kişiye henüz ulaşılamadı.

Kaikoura, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bulunan ve balina gözlemciliğiyle ünlü küçük kıyı kasabası olarak biliniyor