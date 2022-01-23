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İÇİNDE 20 BİN DOLAR BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

İÇİNDE 20 BİN DOLAR BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

23.01.2022 10:13
İÇİNDE 20 BİN DOLAR BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

BEYOĞLU'nda alışveriş yapan Endonezya uyruklu turist N.W.F.L adlı kadının içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasını çalan 14 yaşında iki çocuk ve onları suça yönlendirdiği iddia edilen bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

BEYOĞLU'nda alışveriş yapan Endonezya  uyruklu turist N.W.F.L adlı kadının içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasını çalan 14 yaşında iki çocuk ve onları suça yönlendirdiği iddia edilen bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Çocukların büyük bir soğukkanlılıkla çantayı çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

TURİST KADIN POLİSE BAŞVURDU

Beyoğlu'nda bir mağazada meydana gelen olayda polise başvuran Endonezya uyruklu N.W.F.I adlı kadın turist içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada hırsızlık anının saniye saniye görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde ellerindeki poşetlerle ayakkabı denemek için oturan kadının arkasından yaklaşan şüphelileri fark etmediği görüldü. Şüphelilerin sözde ürünlere bakıyormuş gibi yaparak gittikçe, mağdur kadına yaklaştıkları, birkaç denemenin ardından çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIPolis ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin izini kısa sürede buldu. Polis,  14 yaşındaki oldukları tespit edilen H.K. ve B.T.'yi gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda çocukları suça yönlendirdiği iddia edilen Ferah K.'de (24) yakalandı.

SUÇ KAYITLARININ SAYISI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTIŞüphelilerin polisteki suç kayıtları ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. 14 yaşındaki H.K. adlı şüphelinin daha önceden 90 kez yakalandığı, aynı yaştaki diğer şüphelinin ise 80 kez yakalandığı ortaya çıktı.Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan H.K. ve B.T.  Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Çocukları suça yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ferah K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü---------------------------Şüphelilerin hırsızlık anlarının güvenlik kamera görüntüsü

-Şüphelinin adliyeye çıkarılışı


İÇİNDE 20 BİN DOLAR BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR
İÇİNDE 20 BİN DOLAR BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR
İÇİNDE 20 BİN DOLAR BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR
İÇİNDE 20 BİN DOLAR BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR
İÇİNDE 20 BİN DOLAR BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR
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turist, Çocuk, Polis, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İÇİNDE 20 BİN DOLAR BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika
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