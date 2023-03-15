Annenin cansız bedeni bulundu! İçinde 3 çocuğun bulunduğu konteynerin sürüklendiği dakikalar kameralara işte böyle yansıdı

Sele kapılan adam çaresizce elini uzattı! Videoyu çeken bakın ne yaptı

Depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman bu kez de sel felaketi yaşadı. Tut ilçesinde, sel sularına kapılan 4 kişiden bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise hala aranıyor.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU SELE KAPILDI

Sarıkaya Ailesi'nin içinde bulunduğu ve Ömerova Deresinin yanında bulunan konteyner aşırı yağış sonrası meydana gelen sel sularına kapıldı. Sel suları konteyneri sürükledi. Konteyner dışında bulunan anne Selma Sarakıya'nın cesedine ulaşılırken, 3 çocuğu sel sularında sürüklendi.

KONTEYNERİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERADA

Konteynerin sürüklendiği anlar amatör kameraya yansıdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesine ulaşılırken, kayıp 3 çocuğu jandarma, AFAD ve polis ekipleri arıyor.

BÖLGEDE 346 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personelin görevlendirildiği öğrenildi. Bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirildiği aktarıldı.