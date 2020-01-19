İçinde 4 kilogram patlayıcı bulunan sırt çantası imha edildi - Son Dakika

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İçinde 4 kilogram patlayıcı bulunan sırt çantası imha edildi
6 saat önce
Şanlıurfa'da, boş bir arsada, içerisinde 4 kilogram patlayıcı yer alan sırt çantası imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da, boş bir arsada, içerisinde 4 kilogram patlayıcı yer alan sırt çantası imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinde bir arsada bulunan siyah renkli sırt çantasını kontrol eden polis ekipleri, çantanın içinde, bilyelerle güçlendirilmiş zaman ayarlı 4 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı olduğunu tespit etti.
Ekipler tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik şeridi çekildi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, çantayı kontrollü şekilde imha etti.
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