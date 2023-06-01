İçinde 400 bin lira olan poşeti unuttular; polis ekipleri çöpte buldu - Son Dakika
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İçinde 400 bin lira olan poşeti unuttular; polis ekipleri çöpte buldu

01.06.2023 14:31

Konya'da Mümine Göz'ün ot toplarken trafonun üzerine koyduğu, içinde yaklaşık 400 bin lira para ve altın olan poşet kayboldu. Polis yaptığı araştırma poşeti, beslediği köpekler için yiyecek toplayan Sadettin ve Şükran Ekdi çiftinin aldığını; elleriyle dokunup, içinde ekmek olmadığını anlayınca da çöp konteynerine attıklarını saptadı. İçinde para olan poşet çöpten çıkartılıp, sahibine teslim edildi.

Selçuklu ilçesinde oturan Mümine Göz, 25 Mayıs günü satmak için yeşil alanlardan sebze türü otları topladığı sırada içinde 400 bin lira para ve altın olan poşetini bir trafonun üzerine koydu. Geri döndüğünde poşetini yerinde bulamayan Mümine Göz, polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERASINDA ORTAYA ÇIKTI

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından poşeti bir çiftin aldığını belirledi. Çiftin oturduğu Yukarı Pınarbaşı Mahallesi'ne giden polis, Sadettin ve Şükran Ekdi'nin aldıkları poşeti atık zannedip çöp konteynerine attıklarını öğrendi. Konteynerde arama yapan polis, içerisinde yaklaşık 400 bin TL para ve altın olan poşeti bulup sahibi Mümine Göz'e teslim etti.

İçinde 400 bin lira olan parayı çöpe attılar bakın sonra nerede bulundu

"EKMEK POŞETİ DİYE ALDIM"

Para dolu poşeti trafonun üzerinden alan Sadettin Ekdi, "Ben 8-10 yıldır köpekler için ekmek topluyorum. Çöplüklerin etrafına, binaların kapısının kenarına, bahçe duvarına asılan ve trafo üzerine poşet içinde konulan ekmek atıklarını toplarım. Bu poşeti de almışız ve ağzını hiç açmadım. Sadece dokundum. Normal poşet diyerek kapımın önündeki çöp konteynerine attım. Polis memurları geldi ve benim bir çanta alıp almadığımı sordu. Ben de çanta değil, poşet aldığımı söyledim. Poşetin yerini göstermemi istediklerinde çöp konteynerinin içini gösterdim. Polis memurları poşeti açtıklarında içerisinden para ve altın çıktı. Daha sonra polis karakoluna gidip tutanakları imzaladık. Ben onu ekmek poşeti diye aldım. Memurlar gelince içinde ne olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

İçinde 400 bin lira olan parayı çöpe attılar bakın sonra nerede bulundu

"BULANLARA DUA ETTİM"

Para ve altınlarına kavuşan Mümine Göz, "Param bulununca çok sevindim. Bulanlara dua ettim. Trafonun üzerine koymuştum. Sabah erken saatti ve ortalıkta kimse yoktu, o yüzden trafonun üzerine koymuştum" dedi.

Kaynak: DHA
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Hisarcık, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçinde 400 bin lira olan poşeti unuttular; polis ekipleri çöpte buldu - Son Dakika


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