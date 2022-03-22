İçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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İçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı

22.03.2022 09:02
İçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı

KAYSERİ'de, içinde 61 bin Euro bulunan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, içinde 61 bin Euro bulunan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de bir eve giren hırsızlar içinde 61 bin Euro'nun bulunduğu çelik kasayı çaldı. Ev sahibinin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını E.A. (32), E.A. (15) ve S.A.'nın (35) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan çelik kasa ise, şüphelilerin evlerinin bahçesine gömülü halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.


YORUMLAR
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Kayseri, Polis, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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