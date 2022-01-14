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İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi - Son Dakika

İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi

14.01.2022 22:42
İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi

Ümraniye'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, "Beni bu hale düşürenler utansın" diyerek içerisinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi. Evde bulunan iki çocuk ile anneleri kendilerini dışarı atarken, evden hemen çıkamayan şahsın annesi dumandan etkilendi. Evi yakan şahıs ise elindeki bıçakla itfaiyenin yangına müdahale etmesini bir süre engelledi. Yangın kontrol altına alınırken, şahıs gözaltına alındı.

Ümraniye Esenkent Mahallesi Kalem Sokak'ta bulunan binada saat 18.15 sıralarında yaşanan olayda, madde bağımlısı olan bir şahıs, içerisinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun bulunduğu evi 'beni bu hale düşürenler utansın' diyerek ateşe verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Evin yanmaya başladığını fark eden iki çocuk ile anneleri kendilerini dışarı atarken, evi yakan şahsın annesi evden çıkamadı. Bir süre yangının çıktığı evde kalan yaşlı kadın dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeyi gören şahıs, eline bıçak alarak itfaiyenin eve girmesini ve yangına müdahale etmesini engelledi. Şahıs bu sırada bıçak ile kendisini hafif yaraladı. Polisin ve itfaiyenin çabası sonucu bıçaklı şahsın engellenmesiyle itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Bıçaklı şahıs polis tarafından gözaltına alınırken dumandan etkilenen kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

"MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU SÖYLENDİ"

Olaya tanık olan Adem Özdemir, "Komşumuz, madde bağımlısı olduğu söylendi. 'Beni bu hale düşürenler utansın' dedi. Evi ateşe verdi. Evde ne var ne yok balkona çıkardı. Elinde bıçak vardı ama zarar vermedi. Sonra polisler götürdü. Çatı tutuştu ama itfaiye erken müdahale etti" dedi.

Öte yandan, evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi
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Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi - Son Dakika


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