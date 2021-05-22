İçinde binlerce liranın olduğu kasa sincaba emanet - Son Dakika

İçinde binlerce liranın olduğu kasa sincaba emanet

22.05.2021 12:12

İçinde binlerce liranın olduğu kasa sincaba emanet Diyarbakırlı kuyumcu Mehmet Yüksel, yaralı halde bulduğu sincabı tedavi ettirip besledi Sahibinden başka kimsenin paraları kasadan almasına izin vermiyor Diyarbakır'da iş adamı ve hayvansever Mehmet Yüksel, yaralı halde bulduğu sincabı...

İçinde binlerce liranın olduğu kasa sincaba emanet

Diyarbakırlı kuyumcu Mehmet Yüksel, yaralı halde bulduğu sincabı tedavi ettirip besledi

Sahibinden başka kimsenin paraları kasadan almasına izin vermiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iş adamı ve hayvansever Mehmet Yüksel, yaralı halde bulduğu sincabı tedavi altına aldı. Kuyumcu dükkanında kalan sincap, iş yerinde sahibinden başka hiç kimsenin paraları kasadan almasına izin vermiyor.

İş adamı Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı ve hayvansever Mehmet Yüksel, geçtiğimiz aylarda yaralı halde 3 sincap buldu. Hayvanları yanına alan

Yüksel, bu süre zarfında bakımlarını da yapıp sincapları besledi. İyileşen iki sincap doğal alana bırakılırken, 'Memocan' ismi verilen sincap, yarasının iyileşmemesi nedeni ile doğaya bırakılmadı. Sincap, bu süreçte tedavisi ve bakımıyla ilgilenen Mehmet Yüksel'e alışmaya başladı. Mehmet Yüksel dışında personelin para kasasından para almaya çalışmasına müsaade etmemeye başlayarak müdahale etmeye başladı. Yüksel, sincabın evcil bir hayvan olmadığını hatırlatarak, kendisinden başka kimsenin para kasasından para almalarına müsaade etmeyen Memocan'ı tedavi işlemleri tamamlandıktan sonra doğal alanına bırakılacağını belirtti.

Sahipsiz hayvanlar için çiftlik kurdu

Sahipsiz, yaralı hayvanlar için 160 metrekarelik bir çiftliğinin olduğunu belirten hayvansever Mehmet Yüksel, zor durumda olan canlıları sahiplenmeye çalıştığını belirtti. Yüksel, "Ceviz ve badem ağaçları ektim binlerce. Oraya salmışlar, kendini güvende hissettikleri için oraya gelirler. Arada yetim sincaplar oluyor. Bir sincap bir kaç aylık olmadan dışarı çıkmıyor. Eğer yavru bir sincap dışarıdaysa annesi mutlaka ölmüş diye düşünüyoruz ve öyle takip ediyoruz. Yetimleri böyle tespit ediyoruz. Memocan ve 2 kardeşi de ölmek üzereyken yuvada bulduk. Onları korumaya aldık ve bebek sütüyle büyüttük. İki kardeşi doğa zamanı geldi, saldık. Memocan bize çok bağlandı diye 1-2 ay uzatmak zorunda kaldık. Ayağından bir sakatlıktan dolayı. Gerçek evi doğa olmalı" dedi.

"Yabancı bir el kasaya dokunduğu an, Memocan kesinlikle müdahale ediyor"

Yetim oldukları için hayvanları korumaya aldıklarını ifade eden Yüksel, "2 kardeşi şu anda doğaya bırakıldı. Memocan bizde kaldı. Bizde kalmanın sebebi ayağında bir sakatlık vardı, tedavisi sürüyor. Bunu da tedavi bittikten sonra tekrar doğa ortamına salacağız. O kadar cana yakın ki hisleri güçlü, benim yanımda ve müşterilerimizin önünde gezer. Herkes onunla ilgilenir ve kasaya sahip çıkıyor. Kasada dikkat ediyoruz ki benim kokumu alıyor ya onu hissediyor. Şu kasaya benden başka kimsenin girmemesi gerekiyor. Ufak bir candır ama hissediyor. O hissi çok güçlüdür. Başka birisi kasadan parayı alırken, personele dikkatle onlara saldırıyor. Bunu da kaç sefer tespit ettik. Yabancı bir el kasaya dokunduğu an, parayı almaya çalıştığı an Memocan, kesinlikle müdahale ediyor ve ona saldırıyor. Ama ben dokunduğum zaman bana karışmıyor" şeklinde konuştu.

İçinde binlerce liranın olduğu kasa sincaba emanet
İçinde binlerce liranın olduğu kasa sincaba emanet
İçinde binlerce liranın olduğu kasa sincaba emanet
İçinde binlerce liranın olduğu kasa sincaba emanet

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İçinde binlerce liranın olduğu kasa sincaba emanet - Son Dakika


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