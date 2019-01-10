İçinde Canavar Var Ama Fotoğraflar ??(Lenovo Z5 Pro Gt Elimizde)
1 saat önce
Detaylar için: http://shiftdelete.net/snapdragon-855... Hatırlarsanız Lenovo herkesten önce davranarak, 12 GB RAM'lı ve Snapdragon 855 işlemcili akıllı telefonunu lanse etmişti.
Detaylar için: http://shiftdelete.net/snapdragon-855...
Hatırlarsanız Lenovo herkesten önce davranarak, 12 GB RAM'lı ve Snapdragon 855 işlemcili akıllı telefonunu lanse etmişti. Güçlü işlemcisine rağmen oldukça uygun fiyatıyla dikkat çeken Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition özellikleri ve fiyatına, gelin yakından bakalım.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube
İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadın, Polise İfade Verdi
Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!
İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı
Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi