Son Dakika Haberleri: İçinde Canavar Var Ama Fotoğraflar ??(Lenovo Z5 Pro Gt Elimizde)

İçinde Canavar Var Ama Fotoğraflar ??(Lenovo Z5 Pro Gt Elimizde)

1 saat önce

Detaylar için: http://shiftdelete.net/snapdragon-855... Hatırlarsanız Lenovo herkesten önce davranarak, 12 GB RAM'lı ve Snapdragon 855 işlemcili akıllı telefonunu lanse etmişti.

Detaylar için: http://shiftdelete.net/snapdragon-855... Hatırlarsanız Lenovo herkesten önce davranarak, 12 GB RAM'lı ve Snapdragon 855 işlemcili akıllı telefonunu lanse etmişti. Güçlü işlemcisine rağmen oldukça uygun fiyatıyla dikkat çeken Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition özellikleri ve fiyatına, gelin yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube

Lenovo, Ekonomi
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