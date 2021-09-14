İçinde çorba pişen tencerenin patlaması sonucu 3 çocuk annesinin yüzü yandı - Son Dakika

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Erzurum'un Pasinler ilçesindeki evinin mutfağında çorba pişiren 3 çocuk annesi Münevver Samancı (46), düdüklü tencerenin henüz bilinmeyen nedenlepatlaması sonucunda ağır yaralandı. Hemen elini ve yüzünü suya sokan kadın, kalıcı bir yara almasının da önüne geçti.

TENCEREYİ YENİ ALDI

Pasinler'de yaşayan Münevver Samancı'nın yeni aldığı düdüklü tencere çorba pişirdiği sırada büyük bir gürültüyle patladı. Pişen çorbanın saçılmasıyla Samancı'nın vücudunun çeşitli yerleri yandı. Tencere kapağı da omuzuna çarpan Samancı, Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Samancı, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

"KAPAK FIRLADI, ÜZERİME GELDİ"

Yüzünün bir kısmı, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Samancı, "Düdüklüyü ocağa koydum. Kaynayınca kapak fırladı ve üzerime geldi. Çorba üzerime döküldü. Yüzümü ve gözlerimi suya sokmasaydım, gözlerimi kaybetmiştim. Gözlerim çok şişti, biraz daha iyi durumda. Olanlar aklıma geldikçe şoka giriyorum" dedi.