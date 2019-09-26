İçinde döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti

İzmir'de bir taksici içinde bir miktar döviz ve pasaport bulunan çantayı Nijeryalı turiste teslim etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamaya göre, taksici Sertan Altu'nun aracına Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneden Nijeryalı 2 turist bindi.

Turistler çantalarını takside unuttu.

Sürücü Altu, içinde döviz ve pasaport bulunan çantayı sahiplerine teslim edebilmek için turistleri aldığı hastaneye gitti.

Turistlerin burada tedavi gören bir Nijeryalıyı ziyaret ettikleri öğrenen Altu, önce o hastaya, ardından da turistlere ulaştı ve çantayı da sahibine teslim etti.

Turistler, Altu'ya teşekkür etti.

Cüzdan koltuğu sıkışmış

Bornava ilçesinde de takside cüzdanını düşüren ABD vatandaşı Luke Waite, indiği Bornova Uğur Taksi Durağı'ndan yardım istedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekiplerinin teknik desteğiyle araç tespit edildi. Koltuk arasına sıkışmış halde bulunan cüzdan, taksici Bülent Gözütok tarafından ABD'li turiste verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyaları sahiplerine iade edebilmek için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

Esnafımızın da duyarlılığı sayesinde bu konuda örnek başarıya sahip olduklarını aktaran Anık, "Şoför arkadaşlarımız ve odamız çalışanları adeta dedektif gibi iz sürüyorlar." ifadelerini kullandı.