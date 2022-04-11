İçinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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İçinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

11.04.2022 09:13

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Uğur Tanşuli yönetimindeki 46 D 6769 plakalı minibüs, ilçenin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

İçinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
İçinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
İçinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

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Düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı Düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı Adilcevaz'da bir yanda kış bir yanda bahar Adilcevaz'da bir yanda kış bir yanda bahar

Adilcevaz, Minibüs, Bitlis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı - Son Dakika


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