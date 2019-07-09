Son Dakika Haberleri: İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer...
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İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer...

57 dakika önce

İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer..., System.String[]
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İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:39 Kaynak: AA
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