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İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 kişi yaralandı

24.12.2021 08:10

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Mesudiye ile Yeni Mahalleleri birbirine bağlayan yolda sürücü Havva Alperyönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına takla atarak uçtu.

DEREYE UÇTULAR

Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Vildan Memiş yaralandı. Yaralılar araçtan dereye atlayıp, seviyesi yükselen derenin içinden zorlukla yola çıktılar. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Dere yatağına düşerek hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tragger, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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