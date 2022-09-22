İçinde oldukları araç taklalar attı, 5 arkadaşın burnu bile kanamadı! - Son Dakika
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İçinde oldukları araç taklalar attı, 5 arkadaşın burnu bile kanamadı!

22.09.2022 15:11

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 5 arkadaşın burunları bile kanamadı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

E.B. idaresinde İstanbul Karayolu Caddesi'nde ilerleyen 41 EB 519 plakalı otomobil dün gece saatlerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde bariyerlere ve korkuluklara çarptı, takla atarak ters durdu.

Takla atan aracın içinden burunları bile kanamadan çıktılar

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Otomobilin içerisinde bulunan 5 arkadaş, kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkarken, burunları bile kanamadı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışma ve yaralanma olmaması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinen ayrıldı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak yolun yalnızca tek şeridini trafiğe açtı. Çekici yardımıyla takla atan otomobilin çekilmesi ve yolun temizlenmesi üzerine trafik normal seyrine döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin yan yoldan ana yola düşme anı ve çevreye yayılan toz duman görüldü.

Takla atan aracın içinden burunları bile kanamadan çıktılar
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Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçinde oldukları araç taklalar attı, 5 arkadaşın burnu bile kanamadı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçinde oldukları araç taklalar attı, 5 arkadaşın burnu bile kanamadı! - Son Dakika
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