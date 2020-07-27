İçinde ölen annesinin ses kaydı olan oyuncak ayısı çalınan kadına Hollywood... - Son Dakika

İçinde ölen annesinin ses kaydı olan oyuncak ayısı çalınan kadına Hollywood...

Kanada'da 28 yaşındaki Mara Soriano'nun, içinde kanserden ölen annesinin ses kaydının bulunduğu oyuncak ayısı Mara ve nişanlısı taşındığı sırada çalındı.

İçinde ölen annesinin ses kaydı olan oyuncak ayısı çalınan kadına Hollywood..., System.String[]

Kanada'da 28 yaşındaki Mara Soriano'nun, içinde kanserden ölen annesinin ses kaydının bulunduğu oyuncak ayısı Mara ve nişanlısı taşındığı sırada çalındı. Oyuncak ayısının bulunması için sosyal medya ve el ilanlarıyla kampanya başlatan Mara'ya aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu birçok kişi yardım ediyor.

Kanada'nın Vancouver kentinde yaşayan 28 yaşındaki Mara Soriano'nun annesi Marilyn Soriano, 29 Haziran 2019'da 53 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Marilyn ölmeden önce, içinde ses kaydının olduğu oyuncak ayıyı kızına hediye etti. Üzerinde, Mara'nın annesinin sürekli taktığı gibi siyah çerçeveli bir gözlük olan oyuncak ayının bulunduğu paket, Mara ve nişanlısı taşındığı sırada çalındı.

"HER ANNEMİ ÖZLEDİĞİMDE ONA SARILIYORDUM"

Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Mara, "Oyuncak ayı benim için çok önemliydi. Çünkü oyuncak ayının içinde, annemin bana özel bıraktığı 'beni sevdiğini, benimle gurur duyduğunu ve her zaman benimle olacağını' söyleyen ses kaydı vardı. ve her annemi özlediğimde ona sarılıyordum" ifadelerini kullandı.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DA SEFERBER OLDU

Güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra birinin paketi alıp uzaklaştığını fark eden Mara bunun üzerine, annesinin kendisine bıraktığı son ses kaydının içinde olduğu oyuncak ayıyı aramaya koyuldu. Mara, oyuncak ayı ile ilgili herhangi bir bilgisi olan kişilerin, e-posta atabileceği bir mail ve sosyal medya hesabı oluşturdu. Mara ayrıca oyuncak ayısı için oluşturduğu sosyal medya hesabında ayının çalındığı ana ait güvenlik kamera görüntüsünü de paylaştı. Durumun sosyal medyada paylaşılarak yayılmasının ardından, durum birçok Hollywood yıldızının da dikkatini çekti.

RYAN REYNOLDS 5 BİN DOLAR ÖDÜL TEKLİF ETTİ

Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, oyuncak ayının bulunması için paylaşılan ilanı sosyal medya hesabından paylaşarak, oyuncak ayıyı Mara'ya geri götüren kişiye sorgusuz sualsiz 5 bin dolar ödül teklifinde bulundu.

Öte yandan, Vancouver Polisi de sosyal medya hesaplarından ayı için verilen 'kayıp' ilanını paylaştı ve oyuncak ayının çalındığını belirtti. Ayrıca polis, sahibi için manevi değeri olan oyuncak ayı hakkında bilgisi olan kişilerin kendileriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.


Hollywood, Kanada, Mara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 05:01

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçinde ölen annesinin ses kaydı olan oyuncak ayısı çalınan kadına Hollywood... - Son Dakika
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