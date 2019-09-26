İçinde sütten iki kat fazla kalsiyum bulunuyor

Bilecik'te vitamin deposu siyah incir tezgahlarda yerinin alırken yerli incire vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uzmanlar, incirde süttekinin iki katı kalsiyum olduğunu belirtti.



Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde her hafta kurulan pazarda kente bağlı Deresakarı Köyünden getirilen siyah incir paket halinde 5 liradan satılmaya başladı. Paket halinde satılmasının vatandaşların ilgisini daha çok çektiğini anlatan incir satıcısı Mehmet Kavak, "Siyah incirimiz merkeze bağlı Deresakarı köyünden geliyor. Yeni çıktığı için 5 liradan tezgahlarımızda satışa sunduk. Vatandaşlarımız incirlerin paket halinde satılmasından çok memnun. İlerleyen zamanlarda incirimizin fiyatı azalır" dedi.



İçinde sütten 2 kat kalsiyum bulunuyor



İyi bir sağlık kaynağı olan incirde sütün iki katı kalsiyum bulunduğunu belirten uzmanlar, C vitamini dışındaki bütün vitaminleri ihtiva eden incirin, bilinen tüm meyveler arasında en yüksek şeker oranına sahip olduğunu belirtti. - BİLECİK