Son Dakika Haberleri: İçinde sütten iki kat fazla kalsiyum bulunuyor
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İçinde sütten iki kat fazla kalsiyum bulunuyor

2 gün önce

Bilecik'te vitamin deposu siyah incir tezgahlarda yerinin alırken yerli incire vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İçinde sütten iki kat fazla kalsiyum bulunuyor, System.String[]

Bilecik'te vitamin deposu siyah incir tezgahlarda yerinin alırken yerli incire vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uzmanlar, incirde süttekinin iki katı kalsiyum olduğunu belirtti.


Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde her hafta kurulan pazarda kente bağlı Deresakarı Köyünden getirilen siyah incir paket halinde 5 liradan satılmaya başladı. Paket halinde satılmasının vatandaşların ilgisini daha çok çektiğini anlatan incir satıcısı Mehmet Kavak, "Siyah incirimiz merkeze bağlı Deresakarı köyünden geliyor. Yeni çıktığı için 5 liradan tezgahlarımızda satışa sunduk. Vatandaşlarımız incirlerin paket halinde satılmasından çok memnun. İlerleyen zamanlarda incirimizin fiyatı azalır" dedi.


İçinde sütten 2 kat kalsiyum bulunuyor


İyi bir sağlık kaynağı olan incirde sütün iki katı kalsiyum bulunduğunu belirten uzmanlar, C vitamini dışındaki bütün vitaminleri ihtiva eden incirin, bilinen tüm meyveler arasında en yüksek şeker oranına sahip olduğunu belirtti. - BİLECİK

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
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