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İçinde yanıcı madde bulunan depo alev alev yandı

1 saat önce

İçinde yanıcı madde bulunan depo alev alev yandı Başkentte korkutan depo yangınıANKARA - Başkentte içerisinde yanıcı maddeler bulunan bir depoda çıktı.

İçinde yanıcı madde bulunan depo alev alev yandı
Başkentte korkutan depo yangını
ANKARA - Başkentte içerisinde yanıcı maddeler bulunan bir depoda çıktı. Yangın kısa sürede depoya yayıldı. Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenirken 2 otomobilde hasar gördü.
Ankara'nın içinde kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depoda çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.
Yenimahalle ilçesinde Anadolu bulvarındaki bir depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangına çalışanlar müdahale etmek isterken, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri UMKE, sevk edildi. Yangının büyümesi sonucunda ASKİ'ye ait su tankerleri de desteğiyle müdahale edilen yangın küçük çaplı patlamalar oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken söndürüldü. Depo kullanılmaz hale gelirken, yanmayan malzemeleri çalışanları bir an önce çıkarttı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bir görgü şahidi olayı şöyle anlattı: "İş başvurusuna gelmiştim. Bir anda yangın çıktı. İşciler müdahale etti. Ama yetersiz kaldı. Dışarıya zor çıktık. Hemen itfaiye haber verdik" şeklinde konuştu.
İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:07 Kaynak: İHA
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