İçinde yüzbinlerce lira olan çelik kasayı taşıyamayınca, sürükleyerek çaldılar - Son Dakika

İçinde yüzbinlerce lira olan çelik kasayı taşıyamayınca, sürükleyerek çaldılar

Bursa'da, girdikleri iş yerinden içinde 750 bin lira değerinde çek ve bir miktar döviz bulunan çelik kasayı çalan 3 hırsız, yakalandı. Hırsızların, taşıyamadıkları çelik kasayı sürükleyerek çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ağustos'ta merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işiyle uğraşan E.H., sabah iş yerine geldiğinde içinde 750 bin lira değerinde çek, 6 bin 100 dolar, 300 euro ve 250 poundun olduğu çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti. Çekmeceleri kontrol eden E.H., çekmecedeki 3 bin liranın da olmadığını görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyince 2 kişinin kasayı sürükleyerek çaldığını ve dışarıda kendilerini bekleyen gözcülerinin de yardımıyla otomobille kaçtıklarını gördü.

YAKALANDILAR

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 hırsızın kimliklerini kısa sürede tespit etti. Kimlik tespitinin ardından hırsızlardan K.T. (35), olayda kullandıkları otomobille birlikte Karapınar Mahallesi'nde, R.Y (34) eski Gemlik yolu üzerinde ve S.E. (29) de Şirinevler Mahallesi'nde yakalandı.

ÇALDIKLARI PARAYLA ALTIN ALMIŞLAR

Hırsızların çaldığı çelik kasayı da ele geçiren polis ekipleri, kasadaki paraların bir kısmını da buldu. Parayı iş yeri sahibi E.H.?ye iade eden ekipler, hırsızları da ilk işlemleri için Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. 3 hırsız buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızların savcılık sorgusu devam ederken, çaldıkları paranın bir kısmıyla altın aldıkları belirlendi.

SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan, şüphelilerin kasayı çaldıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kasayı taşıyamayan hırsızların, kasayı sürükleyerek götürdükleri ve bir otomobille olay yerinden ayrıldıkları görüldü.