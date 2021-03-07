İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı - Son Dakika

İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı

07.03.2021 13:58

İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladıİZMİR'de, 21 yıl önce yaptığı evlilikte 6 yıl süresince şiddet gören Nazlı Baç (41), hayatında yeni bir sayfa açtı.

İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı

İZMİR'de, 21 yıl önce yaptığı evlilikte 6 yıl süresince şiddet gören Nazlı Baç (41), hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaşadığı şehir İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşen eşinden boşanan ve tekstil sektöründeki işini de bırakan Baç, yasam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı yapmaya başladı. Baç, deneyimlerinden yola çıkarak 'Hayata Yeniden Başla' adıyla bir de kitap kaleme aldı.

Yaklaşık 21 yıl önce yaptığı evlilikte hem fiziksel hem psikolojik şiddet gören Nazlı Baç, hayatını değiştirmeye karar verdi. İstanbul'dan İzmir'e yerleşen Baç, eğitim alıp seminerlere katılarak kişisel gelişim alanında kendisini yetiştirdi. Yaşam koçu ve aynı zamanda yazar olan Nazlı Baç, kitaplarında okuyucularıyla ve danışanlarıyla 'nasıl güçlü kalınabilir' sorusuna cevap arıyor. İlk kitabı 'Hayata Yeniden Başla'nın 2'nci kez basıldığını anlatan Baç, gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

'EVLİLİĞİMDE ŞİDDET GÖRDÜM VE ALDATILDIM'

Hayatta karşılaştığı her engele rağmen güçlü kalmayı başarabildiğini ve kitabını da kendi deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığını söyleyen Baç, şunları anlattı

20 yaşında hayatım gayet güzel giderken, bir aşk evliliği yaptım. 26 yaşına kadar süren bu evlilik, bana çok şey kazandırdı. Bu evlilik beni büyüttü. Çünkü şiddet yaşadım. O süreçte kendime güvenim ve inancım yoktu. Daha çok küçük olduğum için hayatla ilgili çok tecrübem bulunmuyordu. Ciddi olarak çıkmazda hissettim kendimi. Son nokta ise aldatılmamdı. Bir karar almam gerekiyordu artık. Çünkü yaşananlar kolay değildi. Aldatılmak kadını en yaralayıcı şeydir. O gün bir karar aldım. Yeniden başlamam gerektiğini kendime anlattım ve hayatımda yeni bir sayfa açtım. İstanbul'da yaşıyordum. İzmir'deki ailemin yanına döndüm. Çok şanslıydım ki, herkes bu kadar şanslı olamıyor. Oturup evde her gün ağlamak yerine hemen iş hayatına başladım dedi.

Yeni hayatına başlarken işinden ve ailesinden güç aldığını anlatan Nazlı Baç, kendi gücünü kazanmaya başladıkça başka bir şeyler yapmak istediğini anladığını söyledi. Kişisel gelişim alanına yöneldiğini ve güçlü olduğunu fark ettiğini kaydeden Baç, Değerli hocalardan eğitimler aldım, seminerlere katıldım. Hayata yeniden başladım. Kendi gücümün farkına vardıkça üretmeye başladım. Kendi farkındalığımı elde ettim. Beni üzen şeylere üzülmüyordum. Dibe çökerten şeylere kulak asmadım. Kendi seçimlerimi yaptım dedi.

'KADINLARA GÜÇLÜ OLMALARINI ÖNERİYORUM'

Kadınların çevre faktörleri nedeniyle kendilerini susturduğunu ve bastırdığını iddia eden Baç, 'Ben zincirlerimi kırdım. Kendi hayatımı yönlendirdim. Hem maddi hem manevi tarafımı güçlendirdim. Daha önce ezilen, hakarete maruz kalan, şiddete uğrayan o kadın başka bir kimlikle ortaya çıktı. Kadının kendi gücüyle ortaya çıkabileceğini anladım diye konuştu.

Kitabında hayata yeniden başlamanın tariflerine yer verdiğini ifade eden Nazlı Baç, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kadınlara da bir mesaj vererek şöyle devam etti

Hayat çok kısa ve yarın yok. Ne yapmak istiyorsanız bugün karar verip, yarın adım atmaya başlayıp, süreklilik halinde olursa ancak başarı geliyor. Hedefinize ilerliyorsunuz. Kitabımda 'hangi adımları atarsam hem iç huzurunu yakalarım hem de hedefime nasıl ulaşabilirim' Sorusuna cevap veriyorum. 'Kadınız' evet ama bizler önce insanız ve bireyiz. Kadın erkek ayrımı yapılmamalı. Kadınların gücünün kendi içinde olduğunu, her an bunun için çabalamana gerek olmadığını, sadece biraz içe dönmenle bunun ortaya çıkarabileceğini deneyimledim. Başka kadınlar da inşallah kendilerinin farkına varır. Hedeflerine en iyi şekilde ulaşabilirler.?

İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı
İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı
İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı
İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı
İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı
İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı
İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı
İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı
İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı
İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı

İstanbul, Evlilik, Kitap, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı         
22:22
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi         
21:24
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi         
18:56
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
18:07
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:40:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei