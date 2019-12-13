İçindeki hayvan sevgisi mesleğinin önüne geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçindeki hayvan sevgisi mesleğinin önüne geçti - Son Dakika

İçindeki hayvan sevgisi mesleğinin önüne geçti

6 saat önce

Siirt'te, itfaiyecilik bölümü mezunu olan Muhammed Yasin Bicil'in içindeki hayvan sevgisi, mesleğini yapmasının önüne geçti.

İçindeki hayvan sevgisi mesleğinin önüne geçti, System.String[]

Siirt'te, itfaiyecilik bölümü mezunu olan Muhammed Yasin Bicil'in içindeki hayvan sevgisi, mesleğini yapmasının önüne geçti. Kuş sevgisi nedeni ile hayvanlarından bir türlü ayrılamayan Bicil, petshop dükkanı açıp kuşlarıyla vakit geçirmeye başladı.


Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı mezunu Muhammed Yasin Bicil, çocukluktan beri içinde beslediği hayvan sevgisinin önüne bir türlü geçemedi. Özellikle kuşlara olan merakı nedeni ile kendi işini yapmak istemeyen Bicil, petshop dükkanı açmaya karar verdi. Küçük yaşlardan itibaren kuşlara karşı aşırı bir sevgi duyduğunu belirten Bicil, bugüne kadar sayısız kuş beslediğini ve bu kuşların hastalanmaları durumunda kendisinin de hasta olduğunu söyledi. Bicil, "Çankırı Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı mezunuyum. Yalnız okuduğum bölümle alakalı işte çalışmadım. Hayvanları sevdiğim için hayvan sevgisini büyük oranda yaşadığım için böyle bir dükkan açmaya karar verdim. Sokak hayvanları dahil her türlü hayvanlara yemek veya diğer konularda yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayvanlar bence bir insana çok büyük katkıda bulanan varlıklar. Çocuklarımıza sorumluluk, merhamet, vicdan duygusunu oluşturuyor, yetişkinlerde de sinir stresi alıyor. Ben böyle bir iş yeri açtığım için çok mutluyum" dedi. - SİİRT

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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