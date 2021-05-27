"İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması" başlıyor - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, mimarlık ve tasarım alanında farkındalık yaratmak ve öğrenimine bu alanda devam etmek isteyen lise öğrencilere destek olmak amacıyla İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması düzenliyor.

İstanbul'da öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerine açık olan yarışma, katılımcılardan doğayla uyumlu ve salgın ile oluşan yeni ev ihtiyaçlarına cevap arayan "Doğa Evi" tasarımları bekliyor. Yarışmada dereceye giren öğrenciler YKS sonucuna göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde burslu öğrenim görme hakkı kazanacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin İstanbul'daki lise son sınıf öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlediği İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması, "ev" kavramını "doğa" içerisinde yeniden düşünmeye davet eden "Doğa Evi" temasıyla gerçekleşecek. Yarışma öğrencilerden; insanın doğa ve ev ile ilgili bağlantılarının yeniden düzenleneceği, doğayla uyumlu ama ona zarar vermeyen, salgın ile birlikte oluşan yeni "ev" ihtiyaçlarına da cevap arayan bir tasarım bekliyor.

İLK ÜÇ DERECEYE BURSLU OKUMA İMKANI

İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması'nda ilk üçe girenler, 2021 YKS sonucuna göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinden birine yerleşmeleri halinde farklı oranlarda burslu eğitim görme imkanına sahip olacak. Burslar, öğrencilerin 2021 YKS sonuçlarına göre eğitim ücretinden belirtilen oranda indirim şeklinde uygulanacak ve bursun devamı konusunda Üniversitenin Burs Yönergesine uyulacak.

SON TESLİM TARİHİ 18 HAZİRAN

Öğrenciler yarışmaya maket, dijital model ve eskiz olmak üzere üç farklı teknikte hazırladıkları tasarımlarıyla katılabilecek. Bir yarışmacı en fazla üç tasarımla başvuruda bulunabilecek. Tasarımlar yaratıcılık ve özgünlük, senaryo ve kurgu, ifade becerisi kriterlerine göre değerlendirilecek.

Katılımcılar tasarımlarını icindekimimaricikar.fsm.edu.tr web sitesi üzerinden teslim edecek. Çevrimiçi ortamda düzenlenecek yarışmanın son teslim tarihi ise 18 Haziran olarak belirlendi. 9 Temmuz'da ilan edilecek sonuçların ardından tüm tasarımlar dijital katalog olarak yayınlanacak. Dijital sergi açılışı ve ödül töreni ise 28 Temmuz'da düzenlenecek.

İLK 3'E ÖDÜL VE BURS İMKANI

Birinciye Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yüzde 100 eğitim bursu ve dizüstü bilgisayar, ikinciye Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yüzde 50 eğitim bursu ve tablet, üçüncüye ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yüzde 25 eğitim bursu ve çizim tableti verilecek.