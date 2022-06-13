İçindeki okuma aşkı bitmedi 62 yaşında lisans mezunu oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İlahiyat Lisans Tamamlama programında öğrenim gören 62 yaşında ki Adnan Çoşkun, torunları yaşında ki öğrencilerle birlikte mezuniyet sevinci yaşadı

SİVAS Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İlahiyat Lisans Tamamlama programında öğrenim gören 62 yaşında ki Adnan Çoşkun, torunları yaşında ki öğrencilerle birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

Tokat'ın Erbağ ilçesinde Velizade Kırımcalar Cami'nde imam hatip olarak görev yapan 62 yaşındaki Adnan Coşkun, 94 yılında Erzincan'da İlahiyat Meslek Yüksek Okulundan mezun oldu. Coşkun, ön lisans programından mezun olmasının ardından uzun yıllar lisans mezunu olma hayali kurdu. Lisans öğretimini tamamlamak isteyen Çoşkun, SCÜ İLTAM programına başvurdu. Programa kabulünün ardından mezun olmaya hak kazanan Çoşkun, 62 yaşında torunu yaşındaki öğrencilerle birlikte mezuniyet heyecanı yaşadı.

"Çocuklarımdan küçükler var"

Adnan Coşkun, çocuklarının yaşında ki öğrencilerle birlikte mezun olduğunu belirterek, "Çocuklarımdan küçükler var, çocuklarımda üniversite bitirdi. Benim yaşıma yakın olanlarda var ama bu durum tarif edilemez bir duygu. Arkadaşlarla uzaktan bile olsa aramız da çok iyi bir enerji oluştu. İçimizde ki enerjiye sahip çıkmak lazım, benim içimde hala talebelik aşkı var. Benim isteğim örgün okumaktı ancak beceremedim ama açıktan bitirdim. Örgün okurken görevime de devam etmekti aklımda ki ancak olmadı. Bundan sonra emekli de olsam örgün şekilde bir üniversite bitirmek istiyorum. En azından 2 yıllık bir bölüm kazanayım ve o sıralara oturabileyim istiyorum" dedi.

"Arkadaşlarıma örnek oluyorum"

Coşkun kendi yaş grubunda ki insanlara örnek olduğunu söyleyerek, " İçimde ki heyecan bitmedi o heyecanı yaşamak istiyorum. Arkadaşlarıma örnek oluyorum, beni gördüklerinde saygı duyuyorlar. Bende onlara teşekkür ediyorum. ' Sen bize örnek oldun' diyorlar. 'Bu yaşta eğitime dahil oldun devam ediyorsun, bizim daha da çok gayretli olmamız lazım' diyorlar. Herkesi teşvik etmiş oluyorum. İnsanın içinden gelmeli, mental sağlığı yerinde olmalı. Ben bitmişim dememeliler. İçimde ki o küçük çocuk büyümedi, onun gücü ile bende böyle devam ediyorum. İnşallah diğer kardeşlerimize örnek oluruz" dedi.