İçinden dram çıkan çöp ev temizlendi: Baba Güzel, " Çocuklarım rahata erdi" - Son Dakika
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İçinden dram çıkan çöp ev temizlendi: Baba Güzel, " Çocuklarım rahata erdi"

29.03.2022 19:47

İçinden dram çıkan çöp ev temizlendi: Baba Güzel, " Çocuklarım rahata erdi"DÜZCE Düzce'de geçtiğimiz gün çöp evde çıkan dramın ardından belediye ekipleri evde temizlik çalışması yaptı.

İçinden dram çıkan çöp ev temizlendi: Baba Güzel, " Çocuklarım rahata erdi"

DÜZCE Düzce'de geçtiğimiz gün çöp evde çıkan dramın ardından belediye ekipleri evde temizlik çalışması yaptı. Evden 2 kamyon çöp çıkarken, baba Bekir Güzel, "İnsanın başına herşey geliyor benim ki bambaşka bir şey" dedi.

Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde bir evde kötü kokuların yayıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri ihbarı değerlendirmek için gittiği bin 566. Sokak üzerinde Bekir Güzel'e ait evde dram ile karşılaştı. Tonlarca ağırlığında ki çöplerin içerisinde 3'ü çocuk toplam 5 kişinin yaşadığını gören ekipler durumu Halk Sağlığı Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çocukları çöp evden dışarı çıkartarak güvenli alana aldı. Yıllardır çöp evin içerisinde yaşayan aile de evden dışarı çıkartıldı. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de engelli baba Bekir Güzel'in de destekleri ile evin temizlik işlerini gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile 2 kamyon çöp çıkan evin yeniden oturulabilir hale gelmesi için belediye ekipleri de çalışma başlattı.

"Evine kimseyi almıyordu"

3 çocuklu Güzel ailesinin komşuları ise komşularına gitmek istediklerini fakat eve kimseyi almadıklarını belirterek, "Evine kimseye almıyordu. Komşularla kavga ediyor ve küfür ediyordu. Biz de haberlerden gördük. İçinin o halde olduğunu hiç bilmezdik. O halde olduğunu bilseydik evimizde rahatça oturmazdık. Çocuklara bile yaklaştırmıyordu" ifadelerini kullandı.

"Kapı cam hiç açılmazdı o evde"

Mahalle sakinlerinden Sıtkı Öztürk ise, çocukların çok korktuğunu fakat Devletin şefkatli ellerinde yeni yuvalarına gittiklerini dile getirdi. Güzel ailesi ile aynı sokakta oturduğunu belirten bir başka kadın ise, " O kadar pis olduğunu hiç düşünmedik. Eğer farkında olsaydık yardımcı olurduk. Ancak kadın hiç kapıyı açmıyordu. Çocuklarına da yaklaştırmıyordu. Kapı cam hiç açılmazdı o evde. Kayınpederi bize temizlememizi istedi ancak cesaret edip giremedik. Zaten ev de bizim temizleyeceğimiz gibi değilmiş" diye konuştu.

"Orada kimse yaşamaz"

Evin temizliğini yapan Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden Şaban Oraloğlu, " Eve dün geldik ve ekip arkadaşlarımızla birlikte evi temizledik. Bizden sonra ince temizlik işi de yapılacak. İlk geldiğimizde ev berbat haldeydi. Çöpler ve eşyalar vardı. Dışarıdan çöp taşırken hem de evdeki çöpleri çıkarmamışlar. Böyle bir evde hiç kimse yaşayamaz. Çocukları Allah korumuş" diyerek evin yaşanamaz halde olduğunu gördüklerini söyledi.

"İnsanın başına her şey gelebiliyor"

Beyciler Mahallesi 1566. Sokakta eşi ve çocukları ile birlikte yaşayan Baba Bekir Güzel, engelli olduğu için çalışamadığını eşinin sokaklardan çöp topladığını ve bunları tekrar çöpe atmadığı için sorun yaşandığını kendisinin de eve çoğu zaman alınmadığını belirtti. Güzel, insanın başına bir çok şeyin gelebileceğini belirttiği açıklamasında, " Üç çocuğumun geleceği ile ilgili ne kadar çabalasam da eşimin gösterdiği davranış, hakaret, çocukları kışkırtması nedeniyle sorunlar yaşadım. Başta Valimiz ve Belediye Başkanımız yardımcı oldular. Çocuklarımı sıcak yuvaya bıraktılar. Allah devletimizden razı olsun. Çocuklarım güvende. Herkese ibret olsun benim yaşadığım" dedi.

İçinden dram çıkan çöp ev temizlendi: Baba Güzel, Çocuklarım rahata erdi
İçinden dram çıkan çöp ev temizlendi: Baba Güzel, Çocuklarım rahata erdi
İçinden dram çıkan çöp ev temizlendi: Baba Güzel, Çocuklarım rahata erdi

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Emniyet Müdürlüğü, Zabıta, Düzce, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçinden dram çıkan çöp ev temizlendi: Baba Güzel, ' Çocuklarım rahata erdi' - Son Dakika


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