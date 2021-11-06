KASTAMONU - İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu - Son Dakika

Kastamonu'da şehrin ortasından geçen Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçlar, kent sakinleri ve ziyaretçilere sonbaharın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor.

Kastamonu, sonbahar renklerinin hakim olduğu Ilgaz Dağı ve Küre Dağları'nın yanı sıra kentin ortasından geçen Karaçomak Deresi çevresindeki ağaçlarla sonbahar aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Dere boyunca çınar, ıhlamur, kavak ve pek çok farklı türdeki ağaçlarda oluşan sarı, yeşil, kahverengi, kırmızı ve pembe renk cümbüşü arasında yürüyüş yapan vatandaşların günlük koşuşturmalarına sonbahar eşlik ediyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine, kentin eski bir sancak beyliği olduğunu söyledi.

Kentin kadim bir şehir olduğuna işaret eden Vidinlioğlu, "Ilgaz'dan gelirken renk cümbüşü görürsünüz. Yeşilden sararmaya yüz tutan kızıla çalan yapraklar, ağaçlar... Biyoçeşitliliği çok fazla olan bir yer. Kastamonu, bünyesinde 3 milli park bulunduran tek ilimizdir. Ilgaz, Küre Dağları ve İstiklal Yolu milli parkları. O kadar geniş bir endemik yapısı var ki burada hemen hemen her ağaç türüne rastlayabilirsiniz." dedi.

Karaçomak Deresi'nin, şehri boydan boya katettiğini dile getiren Vidinlioğlu, "İki tarafında yeşillik, ortadan şırıl şırıl akan bir deremiz var. Suyumuz temiz. Kastamonu'nun kışı ayrı, baharı ayrı, yazı ayrı güzel. Şehre girdiğinizde o muhteşem manevi havasını hissedersiniz. İçiniz huzurla dolar. Burası huzurun başkenti. Türkiye'nin en temiz şehri. Gezip görmek için Kastamonu'yu, o kadar çok sebebiniz var ki herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Ekrem Köseoğlu ise Kastamonu'ya sonbaharın çok yakıştığını vurgulayarak, "İnsanlar burada yürüyüş yapıyor. Kastamonu'da sonbahar çok güzel. Kastamonu'da her mevsim güzel." ifadelerini kullandı.