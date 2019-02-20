Son Dakika Haberleri: İçinden Su Akan Mağara İlgi Görüyor

İçinden Su Akan Mağara İlgi Görüyor

1 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yüksekliği 6 metre olan 50 metre uzunluğundaki Ece Kayası Mağarası'nda 10 gözden akan su, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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KARAMAN'ın  Ermenek ilçesinde yüksekliği 6 metre olan 50 metre uzunluğundaki Ece Kayası Mağarası'nda 10 gözden akan su, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Debisi kuvvetli olması nedeniyle şelaleyi anımsatan bir gözden akan su halk arasında Koç Pınarı olarak adlandırılıyor. Efsaneye göre ise Koç Pınarı'nın iki koç dövüşürken kafalarının tokuşmasıyla çıkan ses sonrası akmaya başladığı anlatılıyor. 

Ermenek'te  yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kayönü köyünde bulunan Ece Kayası Mağarası'nın içinde 10 gözden su akıyor. Genişliği nedeniyle yaz aylarında serinlemek için ziyaretçilerin akınına uğrayan mağaraya, kış aylarında ilgi yoğun. Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği mağarada, akan sulardan debisi kuvvetli olduğu için şelaleyi anımsatan su ise halk arasında Koç Pınarı olarak adlandırılıyor. 

Kayaönü köyünde oturan Mustafa Aksu, Koç Pınarı efsanesini ise şöyle anlattı:

"İki koç  dövüşüyormuş. Tokuşmaları sonucu çıkan gürültüyle bir patlama olmuş ve su akmış. Bu durumu görenlerde oradan kaçmış. O nedenlere Koç Pınarı olarak biliniyor."

Mağaradaki akan suların seviyesinin geçmiş yıllarda daha fazla olduğunu ifade eden Mustafa Akgül de  "Çocukluk yaşlarımda çok fazla su akıyordu. Tarımsal sulamada kullanılan kuyu sayısını artması üzerine su azaldı. Turistik bir yer ama bakımsız" dedi. 

? - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:25 Kaynak: DHA

Ermenek, Karaman, Kültür Sanat
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