Son Dakika Haberleri: İçine Düşen Çakmak Çorba Kazanını Bomba Gibi Patlattı

İçine Düşen Çakmak Çorba Kazanını Bomba Gibi Patlattı

12 saat önce

Çin'de bir restoranda bomba gibi patlayan çorba kazanı hem garsonun hem de müşterinin yüzünde ciddi yanıklara neden oldu.

İçine Düşen Çakmak Çorba Kazanını Bomba Gibi Patlattı, System.String[]
Çin'de bir restoranda bomba gibi patlayan çorba kazanı hem garsonun hem de müşterinin yüzünde ciddi yanıklara neden oldu.

Çin'in Yunan eyaletine bağlı Kunming kentinde bulunan Haidilao isimli restoranda bir garson, geleneksel bir yemek hazırlıyordu. Alttan tüple ısıtılan ve geleneksel olarak masada bulunan tencerenin içinde bulunan çorbanın içine et ve balık parçaları hazırlıyordu. Bu arada masada bulunan müşteri çakmağını yanlışlıkla tencerenin içine düşürünce, çorba bomba gibi patladı. Yaşanan patlama sonrasında adam ve garson ciddi yanıklarla hastanelik oldu. Müşterinin elinde yanıklar olduğu, garsonun durumunun ise daha ciddi olduğu bildirildi. Restoranın yöneticisi ise, "Personelimiz için ek eğitim programı uygulayacağız" açıklaması yaptı.

Yerel basın ise hazırlanan geleneksel yemeğin, genellikle biber yağı ve diğer baharatlarla karıştırılan et suyu olduğunu ve sıcaklığının genelde 200 santigrat dereceye kadar çıktığını yazdı. - PEKİN
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:31 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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