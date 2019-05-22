İçine Düşen Çakmak Çorba Kazanını Bomba Gibi Patlattı

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Yolda Yürürken 3 Kişiye Saldıran Başıboş At, Polis Tarafından Öldürüldü! Dehşet Anları Kamerada

Yeni Askerlik Sisteminde Bedelli Ücreti Ne Kadar Olacak? İşte Tüm Merak Edilenler