İçine esrar gizlenmiş kitabı kargodan almaya gelen kişiye gözaltı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüpheli Y.S.O. gönderisini teslim almak üzere geldiği kargoda gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri kargoyla bir kişiye esrar gönderileceği bilgisine ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu