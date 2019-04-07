Son Dakika Haberleri: İçine Esrar Koymak İçin Eve Getirdiği Lpg Tankı Alev Aldı, Yaralandı

İçine Esrar Koymak İçin Eve Getirdiği Lpg Tankı Alev Aldı, Yaralandı

47 dakika önce

DİYARBAKIR'da, iddiaya göre içerisine uyuşturucu madde yerleştirilmesi için eve getirilen LPG tankı alev aldı.

İçine Esrar Koymak İçin Eve Getirdiği Lpg Tankı Alev Aldı, Yaralandı, System.String[]
DİYARBAKIR'da, iddiaya göre içerisine uyuşturucu madde yerleştirilmesi için eve getirilen LPG tankı alev aldı. Olayda 1 kişi yaralandı. Evde yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1007'nci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki daireye, iddiaya göre içine uyuşturucu yerleştirmek için getirilen LPG tankı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Olay sırasında 1 kişi yaralanırken, alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevleri kısa sürede söndürürken, yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından  Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çıkan yangında dairede ve hemen önünde bulunan araçta hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangının söndürülmesinin ardından evde arama yapan polis ekipleri, 4 kilo esrar ele geçirdi.

Olayın meydana geldiği dairenin sahibi Mustafa Kaplan, evinde kalanların öğrenci olduğunu bildiğini ifade ederek, "Benim de dışarıda okuyan çocuğum olduğu için evi öğrencilere verdim. LPG tankı alev almış, 1 kişi yaralanmış" dedi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:12 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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