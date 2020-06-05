'İçine patlayıcı yerleştirilen meyve yiyen' hamile filin ölümü Hindistan'da infial yarattı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde içine maytap gizlenmiş meyve yediği tahmin edilen hamile bir filin ölümü ülkede büyük üzüntü yarattı.

Maytabın hayvanın ağzında patladığı belirtiliyor.

CNN'in haberine göre Aşık Ali adlı bir orman görevlisi 23 Mayıs'ta nehirde yaralı olarak bulunan fil, 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Ali, "Otopsi, hayvanın ağzında bir patlama olduğunu gösteriyor. Suçlulardan hiçbirini yakalayamadık. Patlamaya neyin neden olduğunu hala bilmiyoruz. Hayvanın bir aylık hamile olduğunu öğrendik" dedi.

"Maytap filin ağzında patladı"

Kerala eyaleti yaban hayatı sorumlusu Surendra Kumar olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kumar, bölgede zaman zaman köylülerin yaban domuzlarının tarlalarına girmemesi için ananas ve başka meyvelerin içine maytap yerleştirdiğini belirterek filin ağzındaki patlamaya böyle bir şeyin yol açmış olabileceğini söyledi.

Surendra Kumar, "Patlamanın etkisiyle kemikleri parçalanan hayvanın ağzında ağır hasar oluştu. Hayvan yemek yiyemediği için zayıf düştü ve öldü" dedi.

Aşık Ali'ye göre fil, ölümünden dört gün önce nehirde yaralı olarak bulundu. Orman görevlileri ve bir veteriner tedavi için hayvanı uyuşturmak istedi. Fakat hayvan suda olduğu için boğulma riski vardı ve bu yapılamadı. Hayvan iki gün sonra yeniden nehirde ayakları üzerinde bulundu.

'Suyun içinde ölümünü bekledi'

Ali'ye göre fili sudan çıkarmak için iki fil getirildi. Fakat hayvan buna direndi ve ölünceye kadar suyun içinde bekledi.

Filin ölümü tüm ülkede infial yarattı. Hindistan Çevre Bakanı Prakash Javadekar hükümetin büyük bir ciddiyetle olayın üzerine gideceğini" söyledi.

Javadekar Twitter mesajında "Titizlikle araştıracağız ve suçlu ya da suçluları bulacağız. Bizim kültürümüzde hayvanlara patlayıcı verip öldürmek yok" dedi.