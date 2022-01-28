İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde 3 Ağustos 2019 yılında yaşanan olayda, Rıfat Arda Canik adlı şahıs, ablası Özge Canik Sazlı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Canik, ablasını içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladığını söyledi. Tutuklanan Canik hakkında, kardeşi kasten öldürmek suçundan dava açıldı.

''ABLAMI İÇİNDEKİ ŞEYTANDAN KURTARMAK İÇİN BIÇAKLADIM''

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Sazlı, önceki celse yaptığı savunmasında, "Ablamın içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladım. Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım" dedi.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞU ANLAŞILDI

Mahkeme, ablasını 15 yerinden bıçaklayan sanık Rıfat Arda Canik ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun dosyaya girdiğini belirtti. Rapora göre, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen sanık Canik, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı kardeşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.