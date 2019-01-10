İçinizi Bir Hoş Yapacak Teknoloji Ürünü | İlginç Teknolojik Ürünler
51 dakika önce
Ben Uras Benlioğlu, bu videomda sizin için çok ilginç ve faydalı teknoloji tasarım icat ve teknolojik ürünleri aletleri inceledim. Bazıları gerçekten sizi çok şaşırtacak.
Ben Uras Benlioğlu, bu videomda sizin için çok ilginç ve faydalı teknoloji tasarım icat ve teknolojik ürünleri aletleri inceledim. Bazıları gerçekten sizi çok şaşırtacak.Bu videoyu izlerken umarım siz de bizim kadar eğlenirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:15 Kaynak: Youtube
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