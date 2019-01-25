İçinizi Isıtacak Sıcacık Bir Oyun!

1939 yılında New York'un en ünlü restoranlarından Bailey's, dünyaca ünlü "Günün Çorbası" ile meşhurdur. Ancak bu çorbanın tarifini hiç kimse bilmemektedir. Herald Tribune'ün Pulitzer ödüllü araştırmacı gazetecisi Katharine Hawks, patronu J.P. Thompson'ın isteği üzerine kılık değiştirip çorba tarifini öğrenmek için, garson olarak restorana sızar. Restoranın sahibi Stewart Bailey bir yandan evlenmek üzere olduğu sosyetik nişanlısı Tiffany Vandervanden ile uğraşırken bir yandan da aile mirası olan çorbayı korumaya çalışmaktadır. Sadık dostu barmen Franklin O'Shea ve eski sevgilisi ünlü yemek eleştirmeni Shelly DeCoco'nun da olaya dahil olmasıyla işler bir hayli ilginç ve komik bir hal alır.

Oyuncuların enerjisi oyuna o kadar güzel yansıyor ki oyunu başından sonuna kadar dikkat kesilerek izleyebileceğinize emin olabilirsiniz. Müziklerin ritmi de bir o kadar harikulade. İçinizi ısıtacak sıcacık bir oyun arıyorsanız Günün Çorbası tam size göre bir oyun diyebilirim. Sahne tasarımı, kostümler, kıyafetler tamamen oyunun yaşandığı zamanı anlatıyor. Sahne dekoru o kadar hızlı değişiyor ki gerçekten çok titiz hazırlanmış bir oyun izleyeceksiniz.